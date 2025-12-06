به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، مجتبی درودی در حاشیه بازدید خبرنگاران از تخت جمشید با اشاره به اهمیت کتیبه جنوب تخت‌گاه داریوش اول اظهار داشت: این اثر تاریخی شامل چهار ستون است که دو ستون آن به فارسی باستان و دو ستون دیگر به زبان‌های ایلامی و بابلی نگاشته شده‌اند.

درودی درباره محتوای ستون نخست، معروف به DPD (داریوش، پرسپولیس، شماره دی)، توضیح داد: این ستون با نام اهورامزدا آغاز می‌شود و داریوش پس از معرفی خود، دعایی را بیان می‌کند که در آن می‌گوید: «به این کشور خشکسالی، دشمن و دروغ نیاید.» وی افزود: این دعا نشان می‌دهد که ایران در دوره هخامنشی نیز با مسئله خشکسالی مواجه بوده و مدیریت آب، ساخت سدها و کانال‌ها همچون سد باستانی درودزن با برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شده است.

مسئول موزه تخت‌جمشید و متخصص زبان‌های باستانی ایران، درباره ستون دوم این کتیبه گفت: داریوش در این بخش علاوه بر معرفی خود، به اقوام و سرزمین‌هایی که تحت فرمان او بودند اشاره می‌کند؛ از جمله مصر و یونان. در این ستون، داریوش به فرمانروایان آینده توصیه می‌کند که برای حفظ کشور باید هوای مردم پارس را داشته باشند، زیرا در این صورت هیچ آسیبی به سرزمینشان وارد نخواهد شد.

وی در ادامه درباره زمان نگارش این کتیبه توضیح داد: به نظر می‌رسد این متن همزمان با تکمیل مجموعه تخت‌جمشید توسط داریوش نوشته شده باشد. چرا که ورودی جنوبی مجموعه بعدها با ساخت‌وسازهای خشایارشاه تغییر مسیر داده و اصلاح شده است.

درودی در پایان اعلام کرد: به یاری خدا در نوروز امسال بازدید از این کتیبه برای گردشگران تخت‌جمشید امکان‌پذیر خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند این اثر ارزشمند تاریخی را از نزدیک مشاهده کنند.

..............................

پایان پیام/