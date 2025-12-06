به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غسان الدهینی، فرمانده جدید «نیروهای مردمی» (القوات الشعبیه) که گفته می‌شود مورد حمایت اسرائیل است و در جنوب غزه فعالیت می‌کند، پس از کشته شدن فرمانده سابق این گروه، یاسر ابو شباب، بر تعهد خود برای تقویت عملیات علیه حماس تأکید کرد.

الدهینی روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل که منتشر شد، با رد هرگونه ترسی از حماس، گفت: «چگونه از حماس بترسم وقتی با حماس می‌جنگم؟»

وی با اشاره به اقدامات اخیر گروه خود افزود: «من با آن‌ها می‌جنگم، افرادشان را بازداشت می‌کنم، تجهیزاتشان را مصادره می‌کنم، با آن‌ها مبارزه می‌کنم و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی می‌کنم. من به نمایندگی از مردم و آزادگان، کاری را که شایسته آن‌هاست، انجام می‌دهم.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که روز گذشته، این شبه‌نظامیان ویدئویی نمایشی را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کردند که در آن الدهینی با یونیفرم نظامی، نفرات تحت فرمان خود را بازرسی می‌کرد. در ویدیوی دیگری، تصاویری از عزاداری برای ابو شباب و فراخوان برای جذب نیروهای جدید تحت شعار «تا زمانی که از حماس آزاد شوید» به نمایش درآمد.

فرمانده جدید با تأکید بر تداوم فعالیت‌ها، اظهار داشت که هدف از انتشار ویدئوهای روز گذشته، اثبات «ادامه کار» گروه پس از از دست دادن رهبر پیشین بوده است. وی افزود: «فقدان او دردناک است، اما توقف‌ناپذیر بودن جنگ علیه تروریسم را متوقف نخواهد کرد.»

الدهینی همچنین از طرح‌هایی برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح در محدوده تحت کنترل گروه خود خبر داد و مدعی شد این منطقه به عنوان یک «منطقه امن برای شهروندان صلح‌طلب» عمل خواهد کرد.

یادآوری می‌شود که یاسر ابو شباب، فرمانده پیشین، پنجشنبه گذشته در جنوب نوار غزه کشته شد؛ حادثه‌ای که رسانه‌های اسرائیلی احتمال وقوع آن را در پی اختلافات داخلی عنوان کرده بودند.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، الدهینی (۳۹ ساله) از قبیله بدوی الترابین است (همان قبیله ابو شباب) و پیش‌تر فرماندهی جناح مسلح این شبه‌نظامیان را بر عهده داشت. پیش از پیوستن به این گروه، او تا زمان تسلط حماس بر غزه در سال ۲۰۰۷، به عنوان افسر در دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین خدمت می‌کرد.

گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که او مدتی فرماندهی «جیش الاسلام» (ارتش اسلام) را بر عهده داشت که ارتباط نزدیکی با گروه تروریستی داعش دارد. او در مقطعی توسط حماس دستگیر و در لیست افراد تحت تعقیب آن قرار گرفت.

