به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک قاضی فدرال آمریکایی، محدودیتهای اعمالشده علیه «رومیسا اوزتورک» دانشجوی دکترا و فعال حامی فلسطین در دانشگاه تافتس را لغو کرد و به او اجازه داد در محوطه دانشگاه به کار مشغول شود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت دونالد ترامپ دستور داده بود نام او دوباره در پایگاه داده اصلی «نظام اطلاعات دانشجویان و تبادل بازدیدکنندگان» درج شود؛ سامانهای که برای ردیابی دانشجویان خارجی استفاده میشود.
دنیس کاسپر، رئیس قضات دادگاه منطقهای آمریکا در بوستون، حکم قضایی صادر کرد و نتیجه گرفت که اوزتورک موفق خواهد شد ثابت کند اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بدون مبنای قانونی، همان روزی که او را در اسفند ۱۴۰۳ بازداشت کرده بودند، نامش را از سامانه حذف کرده است. حذف نام دانشجو از این پایگاه داده مانع از استخدام او میشود.
اوزتورک در بیانیهای ضمن ابراز قدردانی از حکم دادگاه گفت: امیدوار است «هیچ فرد دیگری گرفتار ظلمی که من تجربه کردم نشود». وزارت امنیت داخلی آمریکا که بر اداره مهاجرت و گمرک نظارت دارد، تاکنون پاسخی به درخواستها برای توضیح نداده است.
فیلم بازداشت اوزتورک در خیابانی در حومه سومرفیلِ بوستون ایالت ماساچوست بهطور گسترده منتشر شد و واکنشهای شوکآور و انتقادهای گروههای حقوق مدنی را برانگیخت. او پس از آن بازداشت شد که وزارت خارجه آمریکا ویزای دانشجوییاش را لغو کرد؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ علیه دانشجویان خارجیِ فعال در حمایت از فلسطین در دانشگاهها انجام گرفت.
تنها دلیل ارائهشده برای لغو ویزای او، مقالهای بود که یک سال پیش در روزنامه دانشجویی تافتس نوشته و در آن واکنش دانشگاه به جنگ اسرائیل علیه غزه را نقد کرده بود. اوزتورک به مدت ۴۵ روز در مرکز بازداشت لوئیزیانا زندانی شد تا اینکه یک قاضی فدرال در ایالت ورمونت دستور آزادی فوری او را صادر کرد و بازداشتش را اقدامی انتقامجویانه و ناقض آزادی بیان طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا دانست.
پس از آزادی، اوزتورک که در حوزه رشد کودک پژوهش میکند، دوباره تحصیل خود را در دانشگاه تافتس ادامه داد. اما امتناع دولت آمریکا از بازگرداندن نام او به سامانه «نظام اطلاعات دانشجویان و تبادل بازدیدکنندگان»، مانع از تدریس یا فعالیت بهعنوان دستیار پژوهشی شد. همین امر باعث شد وکلایش از قاضی کاسپر بخواهند دستور بازگرداندن وضعیت او را صادر کند تا مسیر علمی و حرفهایاش در ماههای پایانی پیش از فارغالتحصیلی با خطر بیشتری مواجه نشود.
کاسپر که توسط باراک اوباما منصوب شده است، اعلام کرد دولت آمریکا «دلایل متناقضی» برای حذف نام اوزتورک ارائه کرده و گاهی بهاشتباه مدعی شده که او نتوانسته وضعیت قانونی دانشجویی خود را حفظ کند.
وی نوشت: با توجه به پایبندی اوزتورک به قوانین مربوط به دانشجویان خارجی، «منطقی نیست که دولت پیامدهای منفیای بر او تحمیل کند که با وضعیت قانونیاش سازگار نیست».
