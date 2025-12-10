به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های جدید از شهر پلیموث در ایالت ماساچوست آمریکا نشان می‌دهد اسلام‌هراسی و تبعیض علیه فلسطینیان در ماه‌های اخیر به‌طور محسوس افزایش یافته و از سطح رفتارهای پنهان و غیررسمی، به خصومت آشکار در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی رسیده است. فعالان محلی می‌گویند فضای سیاسی ملتهب آمریکا، زمینه عادی‌سازی و شدت‌گیری این نفرت‌پراکنی را فراهم کرده است.

به‌گفته فعالان اجتماعی، افرادی که علیه استفاده از مالیات‌دهندگان در خشونت‌های فلسطین سخن گفته‌اند، در مناطق مرکزی پلیموث با توهین‌های علنی روبه‌رو شده‌اند. هم‌زمان، شنیده‌شدن صریح عباراتی با مضمون نسل‌کشی علیه فلسطینیان، از جمله «همه را بمباران کنید» یا «همه را بکشید تا خدا تصمیم بگیرد»، نگرانی‌ها را افزایش داده است؛ به‌ویژه هنگامی که این اظهارات در حضور ساکنان مسلمان و فلسطینی مطرح می‌شود.

فعالان تأکید می‌کنند این اقدامات نه مبالغه‌آمیز است و نه خیالی؛ بلکه واقعیتی رو به گسترش است که نیازمند واکنش فوری است. بااین‌حال، سکوت نهادهای رسمی شهر پلیموث همچنان ادامه دارد و همین بی‌تفاوتی بخشی از مشکل تلقی می‌شود.

گزارش‌ها حاکی است گروه‌های ضد نفرت و برخی نهادهای مدنی، با وجود نیت مثبت، هیچ اقدام فوری و مشخصی برای مقابله با افزایش اسلام‌هراسی و تبعیض ضدفلسطینی انجام نداده‌اند. منتقدان می‌گویند این سکوت ناخواسته این تصور را تقویت می‌کند که مقابله با این نوع نفرت‌پراکنی یا بیش از حد حساسیت‌برانگیز است یا در اولویت قرار ندارد.

بر اساس این گزارش، تشدید اسلام‌هراسی و انسان‌زدایی از فلسطینیان فضای ناامنی برای ساکنان مسلمان و فلسطینی ایجاد کرده و موجب شده فعالانی که درباره بحران انسانی در فلسطین آگاهی‌رسانی می‌کنند، هدف آزار و تهدید قرار گیرند.

فعالان هشدار می‌دهند که اسلام‌هراسی و تبعیض ضدفلسطینیان نه‌تنها در پلیموث حضور دارد، بلکه در حال افزایش است. به‌گفته آنان، «نام‌بردن از این مشکل تفرقه‌افکنی نیست، بلکه ضروری است»، و تا زمانی که این مسئله به رسمیت شناخته نشود، امکان مقابله جدی با آن وجود نخواهد داشت.

