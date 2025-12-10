به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای بریتانیایی گزارش میدهند یک معلم مدرسه ابتدایی در لندن پس از اظهارنظری در کلاس مبنی بر اینکه «بریتانیا هنوز یک کشور مسیحی است» در مارس سال گذشته تعلیق و سپس اخراج شده است. این معلم که هویتش فاش نشده، پیشتر دانشآموزانی که در مدرسه وضو میگرفتند را توبیخ کرده و در ادامه به کلاس سال ششم یادآور شده بود که اسلام در بریتانیا دینی اقلیت محسوب میشود.
به گفته دانشآموز شاکی، او همچنین گفته بود اگر تمایل دارند میتوانند در مدرسه اسلامی نزدیک محل سکونت خود تحصیل کنند. پس از ثبت شکایت، این معلم به هیئت محلی حفاظت از کودکان و سپس به پلیس متروپولیتن لندن معرفی شد. براساس گزارشها، افسر مسئول نتیجه گرفته که اظهارات او «آزاردهنده» بوده و موجب «آسیب عاطفی» به دانشآموز شده است؛ هرچند تحقیقات پلیس بعدا متوقف شده است.
این معلم اکنون با حمایت اتحادیه آزادی بیان در حال پیگیری شکایت علیه مقامات محلی است و همزمان درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت کاری خود را ارائه کرده است. او در حال حاضر بهصورت پارهوقت در مدرسهای خارج از لندن تدریس میکند.
