به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای محلی روسیه گزارش دادند که یک نوجوان در شهر «تولیاتی» (Tolyatti ــدر غرب روسیه) اقدام به آتشزدن یک مسجد کرده است. بهگفته روزنامه محلی «سامارسکایا گازِتا»، این دانشآموز انگیزه خود را انجام «تکلیف» یک فرد ناشناس اعلام کرده که از طریق اینترنت با او در ارتباط بوده است.
بر اساس روایت مقامهای قضایی، این نوجوان اعتراف کرده که فرد ناشناس از او خواسته در ازای ۸۰ هزار روبل مسجد را به آتش بکشد، اما پس از ارتکاب جرم هیچ پرداختی انجام نشده است. نیروهای امنیتی روسیه اکنون در حال شناسایی فرد یا شبکهای هستند که پشت این اقدام قرار دارد و راههای ارتباطی او با نوجوان را بررسی میکنند.
پیش از این نیز موارد مشابهی از تلاش برای حمله به اماکن مذهبی در روسیه گزارش شده و دادگاهها برای متهمان احکام سنگین صادر کرده بودند. کارشناسان امنیتی میگویند استفاده از نوجوانان در حملات خرابکارانه با هدایت شبکههای ناشناس در فضای مجازی به مسئلهای نگرانکننده تبدیل شده است.
............
پایان پیام
نظر شما