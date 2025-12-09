ارتش اسرائیل، بدترین دشمن خبرنگاران/ کشتار ۲۲۰ خبرنگار از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آمار سال ۲۰۲۵ که روز سهشنبه توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ۶۷ خبرنگار و روزنامه نگار در طول سال در سراسر جهان در حین انجام وظیفه یا به دلیل ماهیت کارشان کشته شدند که تقریباً نیمی از آنها در نوار غزه «توسط ارتش رژیم صهیونی» رخ داده است.
شش روز پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر الجزایر حکم هفت سال زندان کریستوف گلیز، خبرنگار فرانسوی، را به جرم «ستایش تروریسم» تأیید کرد، گزارشگران بدون مرز وضعیت اسفناک ۵۰۳ خبرنگار زندانی در ۴۷ کشور (از جمله ۱۲۱ نفر در چین، ۴۸ نفر در روسیه و ۴۷ نفر در میانمار) را برجسته کرد. این سازمان همچنین ۱۳۵ خبرنگار مفقود شده، برخی بیش از ۳۰ سال است که زندانی هستند، و ۲۰ خبرنگار ربوده شده، عمدتاً در سوریه و یمن را شمارش کرد.
گزارشگران بدون مرز تعداد خبرنگاران کشتهشده در سال ۲۰۲۳ را ۴۹ نفر اعلام کرد که یکی از کمترین آمار ثبتشده در ۲۰ سال گذشته است، اما جنگ اسرائیل در غزه که پس از حمله بیسابقه حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، این آمار را در سالهای ۲۰۲۴ (۶۶ نفر طبق آمار بهروز شده) و ۲۰۲۵ (۶۷ نفر) دوباره افزایش داد.
آن بوکاندت، مدیر تحریریه این سازمان، در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه گفت: «این همان چیزی است که نفرت از خبرنگاران به آن منجر میشود، این همان چیزی است که مصونیت از مجازات به آن منجر میشود.»
او ادامه داد: «چالش واقعی امروز برای دولتها این است که دوباره بر موضوع حفاظت از خبرنگاران تمرکز کنند و آنها را هدف قرار ندهند.»
ارتش اسرائیل؛ بدترین دشمن خبرنگاران
گزارشگران بدون مرز، ارتش اسرائیل را بدترین دشمن خبرنگاران میداند، به طوری که در دوازده ماه گذشته ۲۹ همکار رسانهای در سرزمینهای فلسطینی هنگام انجام وظیفه کشته شدهاند و از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۲۲۰ نفر، از جمله کسانی که خارج از محدوده فعالیت حرفهای خود جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که خبرنگاران باید مانند غیرنظامیان در مناطق جنگی محافظت شوند، ارتش اسرائیل بارها به هدف قرار دادن عمدی آنها متهم شده و در این زمینه به موضوع شکایات جنایات جنگی تبدیل شده است.
اسرائیل، به نوبه خود، اغلب در پاسخ به این اتهامات میگوید که حماس را هدف قرار میدهد، که هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است.
برای مثال، ارتش اسرائیل تأیید کرد که انس الشریف، خبرنگار الجزیره، را که به همراه پنج خبرنگار دیگر در حملات اسرائیل در ماه اوت کشته شد، هدف قرار داده و او را یک «تروریست» میداند که «وانمود میکرد خبرنگار است». گزارشگران بدون مرز در آن زمان اتهامات اسرائیل را بیاساس دانست.
مدیر تحریریه این سازمان، تمایل به «بدنام کردن» خبرنگاران «برای توجیه جنایات» را محکوم کرد.
او تأکید کرد: «هیچ گلوله سرگردانی شلیک نشده است. در واقع این یک هدفگیری عمدی خبرنگاران است زیرا آنها آنچه را که در این مناطق اتفاق میافتد به جهانیان منتقل میکنند.»
گزارشگران بدون مرز همچنین آنچه را که «مرگبارترین سال در مکزیک در حداقل سه سال گذشته» نامید، محکوم کرد؛ سالی که در آن «با وجود وعدههای» کلودیا شینباوم، رئیس جمهور چپگرا که قرار است در سال ۲۰۲۴ انتخاب شود، ۹ نفر کشته شدند.
به گفته این سازمان، قربانیان «تحولات محلی را پوشش میدادند و حلقههای جرایم سازمانیافته و ارتباط آنها با حلقههای سیاسی را محکوم میکردند. آنها تهدیدهای صریح به مرگ دریافت کرده بودند.»
طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، از دیگر کشورهایی که خبرنگاران در آنها جان خود را از دست دادهاند میتوان به اوکراین، جایی که سه خبرنگار از جمله آنتونی لالکین، عکاس خبری فرانسوی، کشته شدند، و سودان، جایی که چهار خبرنگار جان خود را از دست دادند، اشاره کرد.
آمار منتشر شده توسط سایر سازمانها در مورد خبرنگاران کشته شده به دلیل روشهای مختلف شمارش، متفاوت است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در وبسایت خود اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۵، ۹۱ خبرنگار در سراسر جهان کشته شدهاند.
.
.......................
پایان پیام
نظر شما