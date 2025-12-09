ذخایر ارزی اسرائیل کاهش یافت/ هشدار جدی برای اقتصاد شِکل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی اسرائیل از کاهش مجدد ذخایر ارز خارجی تا پایان نوامبر ۲۰۲۵ خبر میدهد؛ موضوعی که بار دیگر بر آسیبپذیری وضعیت اقتصادی اسرائیل در شرایط تنشهای داخلی و ریسکهای بازار تأکید میکند.
براساس گزارش روزنامه «گلوبز» اسرائیل، ذخایر ارزی بانک مرکزی اسرائیل به ۲۳۱.۴۲۵ میلیارد دلار کاهش یافته است، که ۵۲۹ میلیون دلار کمتر از رقم ثبتشده در پایان اکتبر است. این روزنامه میافزاید که نسبت ذخایر به تولید ناخالص داخلی (GDP) اسرائیل در ۳۹.۷٪ باقی مانده است؛ نسبتی که نشاندهنده وابستگی بیشازحد این رژیم به منابع مالی خارجی است که با سرعت لازم رشد نمیکنند.
اسرائیل در حال مصرف ذخایر
گلوبز توضیح میدهد که این کاهش عمدتاً ناشی از عملیاتهای دولت اسرائیل در بازار ارز به ارزش تقریبی ۱.۰۷۵ میلیارد دلار بوده است، که تنها بخشی از آن از طریق ارزیابی مجدد داراییها به ارزش ۵۶۸ میلیون دلار جبران شده است. به عبارتی، این بهبود نتیجه جریانهای مالی واقعی نبوده و صرفاً یک اصلاح حسابداری موقت است.
با وجود اینکه ذخایر بانک مرکزی اسرائیل نسبت به پایان نوامبر ۲۰۲۴ که ۲۱۷.۱۷۴ میلیارد دلار بود افزایش یافته است، گلوبز هشدار میدهد که این رشد سالانه نشانهای از سلامت اقتصاد اسرائیل به ویژه با ادامه فشارها بر بازار ارز و کاهش اعتماد به توانایی سیاستهای اقتصادی برای حمایت از شِکل، نیست.
فروش بدون اعتماد
این روزنامه یادآور میشود که بانک مرکزی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ مجبور شد حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز خارجی بفروشد؛ این اولین فروش از ابتدای جنگ غزه بود که نشان میدهد مداخلات دیگر احتیاطی نیستند بلکه اضطراری شدهاند.
گلوبز همچنین به تصمیم بانک مرکزی اسرائیل پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ اشاره میکند که مقرر شده بود تا ۳۰ میلیارد دلار برای حمایت از شِکل فروخته شود، اما عملاً تنها ۸.۵ میلیارد دلار به فروش رفت و بیشتر آن در چند هفته محدود انجام شد؛ موضوعی که محدودیت اثرگذاری و عمق بحران را نشان میدهد.
