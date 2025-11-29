شمار قربانیان سیل سوماترا در اندونزی به ۳۰۳ تن رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات اندونزی اعلام کردند که شمار قربانیان سیلاب گسترده و رانشزمین در جزیره سوماترا به ۳۰۳ نفر رسیده و احتمال افزایش تلفات همچنان بالاست. بارندگیهای شدید ناشی از یک طوفان نادر در تنگه مالاکا، طی یک هفته گذشته مناطق وسیعی از اندونزی، مالزی و تایلند را درنوردیده و در مجموع حدود ۴۰۰ نفر در سه کشور جان باختهاند. سازمان ملی مدیریت بحران اندونزی (BNPB) میگوید بیش از ۱۰۰ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستوجو بهدلیل تخریب گسترده راهها و قطع ارتباطات با دشواری ادامه دارد.
در استان سوماترای غربی، تاکنون دهها هزار نفر خانههای خود را ترک کردهاند و به گفته مقامهای محلی، «۷۵ هزار نفر» آواره و بیش از «۱۰۶ هزار نفر» تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتهاند. شمار تلفات در مناطق مختلف این استان افزایشی بوده و مقامها میگویند برخی روستاها بهطور کامل زیر آب رفتهاند. در استانهای سوماترای شمالی و آچه نیز بهترتیب دستکم ۱۱۶ و ۳۵ نفر جان خود را از دست دادهاند.
بارشهای سیلآسا موجب طغیان رودخانهها، تخریب پلها و مسدود شدن جادهها شده و دسترسی به مناطق آسیبدیده را برای تیمهای امدادی دشوار کرده است. بالگردها و هواپیماهای امدادی همچنان در حال انتقال تدارکات به مناطق دورافتاده هستند؛ مناطقی که هزاران خانه، ساختمان و زیرساختهای اصلی در آنها بهشدت تخریب شدهاند و بسیاری از خانوادهها در بیخانمانی و شرایط اضطراری بهسر میبرند.
