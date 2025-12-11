به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیتالله محمد یزدی(ره)» که پیش از ظهر امروز در مؤسسه عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد، گفت: میلاد حضرت زهرا(س) و فرزند برومندش امام خمینی(ره) یادآور ایمان، تقوا، جهاد، و استقامت در راه آرمانهای الهی است و چنین بزرگداشتهایی، فرصتی برای بازخوانی مسیر انقلاب و تقویت اعتماد عمومی و غیرت دینی در جامعه اسلامی است.
وی ضمن تقدیر از دستاندرکاران برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: اکنون در پنجمین سالگرد ارتحال آیتالله یزدی قرار داریم؛ عالمی که منزل شخصی خود را برای تربیت «مجتهدان مدیر» وقف کرد تا خلأهای نظام اسلامی در عصرهای آینده پر شود. دغدغه همیشگی ایشان تربیت نیروهای فکری، مؤمن و کارآمد برای استمرار نهضت اسلامی بود.
عضو مجلس خبرگان با تأکید بر سنگینی رسالت حوزه و دانشگاه در شرایط کنونی، افزود: حوزه علمیه میتواند در تبیین نظامات اسلامی بدرخشد؛ همانگونه که آیتالله یزدی نمونهای از اسلام ناب محمدی و اسلام عقلانیِ آمیخته با غیرت دینی، فداکاری و مبارزه با ظلم و فساد بود. امروز بیش از هر زمان، چنین شخصیتهایی برای هدایت و تقویت پایههای معرفت و عدالت در جامعه ضروریاند.
رئیس این همایش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دوره حضور آیتالله یزدی در مجلس سوم، گفت: ایشان با وجود کارشکنیها و دشمنیهای برخی افراد که او را به ناروا «اسلام آمریکایی» خطاب کردند، پس از عدم راهیابی به مجلس، به دستور امام خمینی(ره) به عنوان فقیه شورای نگهبان منصوب شد.
وی افزود: امام با آن اقدام، در حقیقت حجت را بر همه تمام کردند و از یار مخلص و انقلابی خود حمایتی آشکار نشان دادند؛ همانانی که روزی شعار اسلام آمریکایی میدادند، امروز نماد غربگرایی شده و دم از مذاکره با غرب میزنند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در وصف آیتالله یزدی، تصریح کرد: تعبیرات ایشان درباره شخصیت مرحوم یزدی حقیقتاً منحصر به فرد بود و عمق جایگاه علمی و معنوی آن عالم ربانی را نشان میداد. من شخصاً شاهد بودم که آن مرحوم برای محرومان و مستضعفان اشک میریخت و از درد آنان رنج میبرد.
وی در پایان با تأکید بر نقش روحانیت در حفظ ارتباط با مردم، گفت: روحانیت اصیل در کنار مردم و برای مردم است، خود را جزئی از آنان میداند و برای رفع مشکلات بنیادین کشور تلاش میکند. دشمن همواره در صدد تضعیف پیوند میان مردم و روحانیت است، اما ما باید قدردان نعمت اسلام، مکتب اهل بیت(ع)، نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و مقام معظم رهبری باشیم.
...................
پایان پیام
نظر شما