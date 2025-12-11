به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله یزدی (ره)»، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، با تشکر از برگزارکنندگان همایش، به تبیین ویژگی‌های مدیریتی آیت‌الله یزدی (ره) و اهمیت مدیران کارآمد در تداوم مسیر انقلاب پرداخت.

آغاز نهضت و برکات آن

آیت‌الله دری نجفی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ریشه‌های مبارزاتی، گفت: «آغاز نهضت از یک برنامه در مسجد امام آن زمان بود که برگزار می‌شد. یکی از سخنرانان کلیدی آیت‌الله یزدی بودند.» وی همچنین به یکی از برکات این برنامه‌ها اشاره کرد و نقل کرد: «یکی از برکات آن برنامه‌ها کتابی با عنوان «حسین بن علی (ع) را بشناسیم» است که چاپ شده است.»

امانت بزرگ انقلاب و دغدغه مدیریت

ایشان با اشاره به نعمت بزرگ انقلاب اسلامی، بیان داشت: «خداوند امام راحل را به ما و طلاب و حوزه‌های علمیه عنایت فرمود. از آن امانت بزرگی به دست ما سپرده است. آن انقلاب اسلامی است.»

آیت‌الله دری نجفی دغدغه اصلی آیت‌الله یزدی (ره) را در عرصه مدیریت مورد تأکید قرار داد و گفت: «این دغدغه‌ای که مرحوم آیت‌الله یزدی داشته بحث فقیه مدیر و مدبّر است. افراد زیادی بودند و هستند اما اینکه فقیه مدیر و مدبّر و زمان‌شناس باشد حقیقتاً کمتر یافت می‌شود. بحث اصلی و جدی که مد نظر است بحث مدیریت است.»

مدیریت در بزنگاه‌ها

نماینده ولی فقیه در اراک با استناد به تجربه تاریخی، اهمیت مدیر دلسوز را برجسته ساخت و اذعان کرد: «تجربه نشان داده است هر جا مدیری دلسوز و کاربلد و وظیفه‌شناس و با انگیزه داشته‌ایم توفیقات زیادی حاصل شده است اما هر جا مدیر نالایق بوده است دچار ضعف و مشکلات عدیده شده‌ایم.»

وی با اشاره به حملات رژیم صهیونی به ایران، بهترین نمونه مدیریت مدبرانه را در عالی‌ترین سطح عنوان کرد: «در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی مثل روز روشن و بدیهی بود که مدیریت رهبر انقلاب در این جنگ و بحران به نحو احسن صورت گرفت. در سخت‌ترین شرایط یک مدیر مدبر می‌تواند ورق را برگرداند و بهترین مدیریت ممکن را از مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم.»

آیت‌الله دری نجفی برای تأیید این دیدگاه، به تاریخ رجوع کرد و گفت: «در تاریخ هم این مسئله به وفور یافت می‌شود مثلاً مدیریت خاص یوسف نبی (ع) باعث نجات مصر شد.»

نیاز ضروری به مجتهدان مدیر

در پایان، آیت‌الله دری نجفی بر اهمیت تربیت مدیر در حوزه تأکید کرد و خاطرنشان نمود: «دغدغه آیت‌الله یزدی در تربیت مجتهد مدیر واقعاً ستودنی است.» وی با بیان یک نیاز حیاتی برای نظام، نتیجه‌گیری کرد: «در انتخاب مدیران شرط اول صلاحیت و علم است و نظام مقدس جمهوری اسلامی در ادامه به مجتهدان مدیر نیاز ضروری دارد.»

