به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز پنجشنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۴، در آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله یزدی (ره)»، مدیر حوزه‌های علمیه، با تأکید بر عظمت این شخصیت انقلابی، تصریح کرد که جایگاه و منزلت آیت‌الله یزدی (ره) «فراتر از آن چیزی است که ما تاکنون انجام داده‌ایم.» ایشان ابراز امیدواری کرد که این مراسم، به جای پایان، «آغازی برای برداشتن گام‌های بزرگ‌تر» باشد.

آیت‌الله اعرافی با مرور خاطرات دوران طلبگی در دهه ۵۰، یادآور شد که در غیاب امام خمینی (ره)، بزرگان حوزه از جمله آیت‌الله یزدی (ره) و آیت‌الله مشکینی (ره)، روح و فکر حوزه را هدایت می‌کردند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش واسطه‌گری ایشان، بیان داشت که آیت‌الله یزدی (ره) پلی میان «امام خمینی (ره) و نسل جوان» بود و اندیشه‌های امام راحل را به حوزه، دانشگاه و جامعه منتقل می‌کرد.

وی همچنین تأکید کرد: تلاش‌های راهبردی آیت‌الله یزدی (ره) و دیگر اعضای جامعه مدرسین، باعث استمرار «اندیشه تابناک امام» در نسل‌های جدید گردید.

آیت‌الله اعرافی با پرداختن به شرایط دهه ۴۰ شمسی، بیان کرد: درک سختی‌ها و فشارهای آن دوران برای نسل کنونی دشوار است. این دهه مقطعی بسیار حساس برای تفکر اسلامی در ایران و منطقه است و آن آغاز برخورد عمیق تمدنی و همزمان مقابله با نفوذ غرب می باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تمجید از استقامت پیشگامان نهضت اسلامی، تأکید کرد: رجال مبارزی چون آیت‌الله یزدی (ره)، سختی‌های استبداد داخلی و استعمار خارجی را تحمل کردند؛ استقامتی که کوه را آب می‌کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه، آیت‌الله یزدی (ره) را یک «مجاهد انقلابی» خواند و گفت: مرد بزنگاه بودن، ویژگی شاخص آیت‌الله یزدی (ره) بود. ایشان در مواقع بحرانی، نه تنها متزلزل نمی‌شدند بلکه می‌توانستند راهنمای دیگران باشند.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به توانمندی‌های سازمانی ایشان، بیان داشت : شناخت عمیق آیت‌الله یزدی از مسائل سازمانی، حتی در میان عالمان و مجاهدان، «کم‌نظیر بود» و ایشان توانست در دوره مسئولیت در قوه قضائیه، مدیریت و سازماندهی را به نحو احسن انجام دهد.

وی افزود: غیرت دینی آیت‌الله یزدی (ره) در دو بُعد متجلی بود؛ حساسیت و هوشیاری در برابر آلودگی و انحراف و همچنین برخورداری از عقل و درایت لازم برای اقدام مؤثر، از ویژگی های برجسته ایشان بود.

در پایان، آیت‌الله اعرافی به تدبیر آیت‌الله یزدی (ره) در حوزه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: حتی سه ماه پیش از ارتحال، ایشان با دقت درباره تأمین نیازهای آینده حوزه و چگونگی تربیت طلاب توصیه می‌کردند.

وی افزود: شناخت این شخصیت‌ها برای امروز و فردا، تکیه‌گاه ما در پیچ‌های تاریخی حساس کنونی است.

