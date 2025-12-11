«حکمرانی دینی یک اصل اولی در اسلام است»؛ لزوم نهادینه کردن نگاه امام خمینی(ره) در تحقق حکومت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله محمد یزدی(ره)» پیش از ظهر امروز در مؤسسه عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه قم برگزار شد .

آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، در مراسم اختتامیه همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت‌الله یزدی (ره)»، با اشاره به جامعیت آیت‌الله یزدی(ره)، به بررسی ضرورت حکمرانی دینی در جهان معاصر پرداخت.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: حضور آیت‌الله یزدی (ره) در قوای مقننه و قضائیه نظام و ریاست جامعه مدرسین حوزه، مجلس خبرگان و ... جامعیت ایشان را کاملاً روشن می‌سازد.

نفی سکولاریسم و اثبات توانمندی فقه در حکمرانی

در بخش دیگری از سخنان خود، آیت‌الله رمضانی به مسئله حکمرانی در اسلام اشاره کرد. وی تاکید کرد: امروزه عده‌ای، به‌ویژه روشنفکران دینی، در اثبات کارآمدی حکمرانی در اسلام تردید دارند.

آیت‌الله رمضانی در پاسخ به این دیدگاه گفت: «آنچه که از فقه اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌شود و قطعی هم هست این است که ما به لحاظ ثبوت هیچ تردیدی در اینکه دین و شریعت اسلام حکمرانی دارد نداریم. آنان می گویند اگر حکومتی هم هست باید سکولار و بی دین باشد»

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) فقه را به عنوان فلسفه عملی حکومت معنا می‌کردند، خاطرنشان کرد: امام (ره) تحقق حکمرانی دینی را در دوره مدرنیته «ممکن» دانستند. این مساله نیازمند افرادی است که این اعتقاد را نهادینه و عملیاتی کنند.

نقش آیت‌الله یزدی در تحقق آرمان‌ها

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگر سخنان خود گفت: مرحوم آیت‌الله یزدی (ره) به دنبال اصلاح تدریجی نبودند، بلکه به تحقق انقلاب در زمان خود امام اطمینان داشتند.

وی در ادامه گفت: آیت‌الله یزدی (ره) یکی از متولیان و تئوریسین‌های اصلی این امر بود و حکمرانی دینی را به عنوان یک اصل اولی در اسلام، به جامعه دینی معرفی کرد.

سیاست به معنای اصلاح امور جامعه

آیت‌الله رمضانی در تشریح نگاه دینی به سیاست، گفت: «والله گریه کردن در عاشورا و برای سید الشهدا سیاسی است (عدم ذلت پذیری).» ایشان با ذکر سخن آیت‌الله جوادی آملی، خاطرنشان کرد که سیاست نباید به معنای تثبیت قدرت با هر ابزاری باشد، بلکه «سیاست به معنای اصلاح امور جامعه است و این حق امام معصوم است و کسانی که از جانب امام ماذون هستند»

در پایان، آیت‌الله رمضانی تأکید کرد که حوزه علمیه باید نیروهایی را تربیت کند تا رکن اول نظام یعنی «نگاه جامع نسبت به اسلامیت نظام بالاخص در بعد حکومت و حکمرانی» حفظ شود.

.................

پایان پیام