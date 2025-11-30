۵۰۰ کشته بر اثر سیل و رانش زمین در اندونزی، سریلانکا و تایلند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تلفات ناشی از سیل و رانش زمین در جنوب و جنوبشرقی آسیا به بیش از ۵۰۰ نفر رسیده است؛ در حالی که عملیات پاکسازی، جستوجو و نجات در سریلانکا، اندونزی، تایلند و مالزی ادامه دارد.
بارشهای بسیار سنگین موسمی طی این هفته بخشهای وسیعی از این کشورها را زیر آب برده و صدها نفر را به کام مرگ و هزاران نفر را در مناطق مختلف گرفتار کرده است؛ بسیاری از مردم نیز بر پشتبام خانهها منتظر نیروهای امدادی هستند.
در اندونزی، تیمهای امداد و نجات تلاش میکنند به مناطق بشدت آسیبدیده در جزیره سوماترا برسند؛ جایی که هنوز بیش از ۱۰۰ نفر مفقود هستند.
طبق آمار نهادهای مدیریت بحران، سیل و رانش زمین در اندونزی بیش از ۳۰۰ کشته بر جای گذاشته است و همچنان نگرانیها از افزایش بیشتر تلفات وجود دارد.
«الهام وهاب» سخنگوی سازمان کاهش بلایای منطقهای در سوماترای غربی، اعلان کرد که، مرگ ۶۱ نفر ثبت شده و جستوجو برای یافتن ۹۰ نفر ادامه دارد. این در حالی است که آمار قبلی ۲۳ کشته در این استان اعلام شده بود.
«سوهاریانتو» رئیس سازمان ملی بلایای اندونزی نیز در یک نشست خبری گفت که عملیات تزریق مواد در ابرها (برای کاهش بارش) در منطقه سوماترای غربی آغاز شده است، زیرا بارشها در بیشتر مناطق کاهش یافته است.
میلیونها نفر در تایلند آسیب دیدهاند
«سیریپونگ آنجکاساکولکیت» سخنگوی دولت تایلند، در یک نشست خبری در بانکوک اعلام کرد که ۱۶۲ نفر در ۸ استان این کشور جان خود را از دست دادهاند؛ تنها در استان «سونگکلا» ۱۲۶ مرگ ثبت شده است.
اداره پیشگیری و کاهش بلایای تایلند گزارش داد که بیش از ۱.۴ میلیون خانوار و ۳.۸ میلیون نفر بر اثر سیلهای ناشی از بارانهای شدید در ۱۲ استان جنوبی آسیب دیدهاند.
به گفته این اداره، سطح آب در همه مناطق آسیبدیده رو به کاهش گذاشته است.
«آنوتین چانویرکول» نخستوزیر تایلند، کوتاهی دولت در مدیریت بحران سیل را پذیرفت و گفت هنگام بازدید از مناطق سیلزده، از مردم بابت اینکه دولت نتوانسته بهخوبی از آنان حفاظت کند، عذرخواهی کرده است.
وی اعلام کرد که دولت تایلند از هفته آینده پرداخت غرامت به آسیبدیدگان را آغاز خواهد کرد و همچنین اقداماتی مانند تعلیق بدهیها و ارائه وامهای کوتاهمدت بدون بهره به کسبوکارها برای تعمیر خانهها را اجرایی میکند.
فصل بارندگی موسمی که از ژوئن تا سپتامبر ادامه دارد، معمولاً موجب بارشهای بسیار سنگین، رانش زمین، سیلاب و شیوع بیماریهای منتقلشونده از آب میشود.
افزایش تلفات در سریلانکا
در سریلانکا شمار قربانیان سیل و رانش زمین بر اثر بارندگیهای شدید به ۵۶ نفر رسیده است. مسئولان اعلام کردند که با افزایش تلفات و آسیب بیش از ۶۰۰ خانه، دولت مدارس و ادارههای دولتی را تعطیل کرده است.
سیلابها بسیاری از اراضی کشاورزی و جادههای اصلی را تخریب کردهاند. همچنین ارتش برای مشارکت در عملیات امداد و نجات در مناطق مختلف مستقر شده است.
تخلیه گسترده در مالزی
سازمان مدیریت بحران مالزی اعلام کرد که بیش از ۳۷ هزار نفر در ۹ ایالت این کشور تخلیه شدهاند؛ بیشترین آسیب نیز در ایالتهای شمالیِ هممرز با تایلند گزارش شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما