  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

تظاهرات هفتگی در پورتوریکو در حمایت از فلسطین

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۲
کد مطلب: 1761526
تظاهرات هفتگی در پورتوریکو در حمایت از فلسطین

فعالان پورتوریکو با تظاهرات هفتگی و برنامه‌های فرهنگی، حمایت خود از مردم فلسطین و غزه را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان اجتماعی در جزیره پورتوریکو برای دومین سال پیاپی، هر هفته تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین و به‌ویژه غزه برگزار می‌کنند. 

این تظاهرات هفتگی از دو سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فعالان پورتوریکویی تأکید دارند که همبستگی آنان با فلسطین ریشه‌دار است و از تجربه مشترک با استعمار و مبارزه برای حق تعیین سرنوشت سرچشمه می‌گیرد. 

شرکت‌کنندگان در این حرکت‌ها، پرچم فلسطین را بر خانه‌های خود نصب می‌کنند، آن را بر روی درختان نقاشی می‌کنند و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در حمایت از آرمان فلسطین برگزار می‌نمایند. 

.............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha