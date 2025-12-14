تظاهرات هفتگی در پورتوریکو در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان اجتماعی در جزیره پورتوریکو برای دومین سال پیاپی، هر هفته تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین و به‌ویژه غزه برگزار می‌کنند.

این تظاهرات هفتگی از دو سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فعالان پورتوریکویی تأکید دارند که همبستگی آنان با فلسطین ریشه‌دار است و از تجربه مشترک با استعمار و مبارزه برای حق تعیین سرنوشت سرچشمه می‌گیرد.

شرکت‌کنندگان در این حرکت‌ها، پرچم فلسطین را بر خانه‌های خود نصب می‌کنند، آن را بر روی درختان نقاشی می‌کنند و برنامه‌های فرهنگی متنوعی در حمایت از آرمان فلسطین برگزار می‌نمایند.

.............................

پایان پیام/ 167