به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد رضا سوقندی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، طی سخنرانی در مراسم رونمایی از شش اثر جدید نشر جمال در جامعه آل البیت العالمیه، بر لزوم شناخت عمیق‌تر و معرفی شخصیت پیامبر اسلام(ص) با استفاده از ابزارهای نوین تأکید کرد.

این مراسم که به همت بنیاد رسول رحمت و با همکاری خبرگزاری ابنا به مناسبت ۱۵۰۰مین سال ولادت پیامبر (ص) برگزار شد، شاهد رونمایی از آثار نوجوان «تختخواب جادویی»، «فقط آن دختر یمنی»، «دختر قابیل»، «باران بی‌پایان»، کتاب عمومی «رونمایی از خورشید» و کتاب کودک «اگر زودتر می‌شناختمت» بود.

سطحی بودن شناخت کنونی جامعه از پیامبر(ص)

مدیرکل ارشاد استان قم در سخنرانی خود به نقد وضعیت موجود پرداخت و گفت: «حقیقت آن است که ما امت اسلام شناختمان نسبت به شخصیت نبی مکرم اسلام شناخت جزئی، محدود و سطحی است. البته این نسبی است و نتوانسته‌ایم آن گونه که حق است و شایسته است پیامبر را بشناسیم.»

وی تأکید کرد که هدف نهایی باید معرفی پیامبر(ص) به بشریت با بهره‌گیری از ابزارهای خلاق و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی باشد.

وی همچنین به جایگاه قرآن کریم به عنوان منبع اصلی ترسیم سیمای رسول اکرم اشاره کرد و افزود: «در درجه اول به نظرم بایستی ابعاد شخصیت پیامبر در قرآن کریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی با هنر تمام شناخته شود و معرفی شود.»

تبیین شخصیت از منظر کتب اصیل دینی

دکتر سوقندی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه تبیینی نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه اشاره کرد.

وی همچنین به نقش امام سجاد(ع) در معرفی حق اصیل ولایت و امامت در قالب دعا در شرایط پس از عاشورا اشاره کرد و پیشنهاد داد که پژوهش‌هایی جدی در حوزه علمیه قم با عنوان «فقه نبوی» مطرح شود و برجسته‌ شود.

رویارویی با عرفان‌های انحرافی و معرفی وجه عرفانی حقیقی

در بخش پایانی، دکتر سوقندی به بعد عرفانی پیامبر اسلام (ص) پرداخت و گفت: وجود مبارک پیامبر اسلام “فیض مطلق” و ولایت حقیقی است. این وجه در برابر عرفان‌های انحرافی و نوظهوری که در دنیا ترویج می‌شوند، بسیار مهم و اساسی است.

مدیرکل ارشاد استان قم تأکید کرد که معرفی حضرت زهرا (س)، اهل‌بیت(ع) و حضرت ولی عصر(عج) همگی متصل به ولایت رسول‌الله است و بالاترین ذکر موثر نیز صلوات بر محمد و آل‌محمد(ص) است چرا که طلب رحمت الهی از طریق ایشان نازل می‌شود.

