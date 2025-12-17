ثبت ۱۰ هزار سند تاریخی در مرکز اسناد حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مهدی رستمنژاد، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، در نشست خبری که صبح امروز در اتاق جلسات ساختمان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، به تشریح فعالیتهای مختلف این مجموعه پرداخته و توضیحاتی را در خصوص پروژههای مهم پژوهشکده ارائه داد.
وی از طرح تاریخ شفاهی حج و زیارت به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای پژوهشکده یاد کرد و گفت: این طرح شامل ضبط فیلم و مصاحبههای مستند با مدیران، روحانیون، مسئولان و پیشکسوتان عرصه حج است که تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از شخصیتهای برجسته این حوزه به گفتوگو با ما پرداختهاند و بخشی از این مستندات در قالب کتاب و جزوه منتشر شده است.
رئیس پژوهشکده حج و زیارت در ادامه به موزه تخصصی حج و زیارت اشاره کرد و توضیح داد: این موزه زیرمجموعه پژوهشکده است و مجموعهای از قرآنهای خطی، چاپ سنگی و چاپی، هدایای رسمی و آثار تاریخی را در خود جای داده است. یکی از آثار خاص موزه، ماکت بافت قدیم مدینه منوره در دوران پیامبر اکرم(ص) است که به معرفی فضای تاریخی مدینه با روایتگری افراد مختلف میپردازد.
وی همچنین به مرکز اسناد حج و زیارت که از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده، اشاره کرد و بیان داشت: این مرکز تاکنون موفق به گردآوری بیش از ده هزار سند تاریخی مرتبط با حج و زیارت شده است. حدود ۶ هزار سند از این تعداد در نرمافزار آذرسا فهرستنویسی و کدگذاری شدهاند. اسناد محرمانه و طبقهبندیشده نیز در حال دریافت و دیجیتالسازی با همکاری نهادهای مختلف مانند مرکز اسناد ملی، مجلس و آستان قدس رضوی هستند.
رستمنژاد در ادامه از دعوت عمومی برای مشارکت در حفظ اسناد تاریخی حج و زیارت خبر داد و افزود: هر کسی که سندی از گذشته حج و زیارت دارد، از جمله گذرنامههای قدیمی، طومارهای زیارتی، عکسها یا سفرنامههای خطی، میتواند آن را برای ثبت و حفاظت به مرکز اسناد اهدا کند.
رئیس پژوهشکده حج و زیارت همچنین با اشاره به کتابخانهای با بیش از ۴۸ هزار نسخه کتاب در این مجموعه، اظهار کرد: اکثر این کتابها تألیفات علمای جهان اسلام هستند که از طرق مختلف جمعآوری شدهاند.
وی سپس به برخی از کلانپروژههای علمی پژوهشکده اشاره کرد و گفت: دانشنامه حج و زیارت که تاکنون تا حرف عین تکمیل شده و پیشبینی میشود در قالب ۱۳ جلد منتشر شود، دانشنامه مجازی (ویکی حج)، مجموعه مقالات جهان اسلام و حج حرمین شریفین در ۵ جلد، مجموعه آثار شهدای منا (۱۸ جلد) و حج خونین (۹ جلد) از جمله این پروژهها هستند.
رستمنژاد با تأکید بر لزوم بهروزرسانی مستمر فعالیتهای علمی در این حوزه افزود: نه تاریخ شفاهی و نه دانشنامه هیچگاه پایان نمییابند و باید بهطور پیوسته به روز شوند.
در نهایت، وی به نقش خبرنگاران و رسانهها در پژوهشهای حج و زیارت اشاره کرده و گفت: خبر تنها یک گزارش نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند پژوهش است. خبرنگاران میتوانند با تولید یادداشتها و مقالات مرتبط، در این پژوهشها همکاری علمی داشته باشند.
رئیس پژوهشکده حج و زیارت همچنین در پایان اظهار داشت: اگر آثار علمی پژوهشکده در قفسهها بمانند، به معنای این است که خود را کنار گذاشتهایم. باید این آثار در فضای مجازی و دادههای هوش مصنوعی حضور فعال داشته باشند تا در تمدنسازی اسلامی نقشآفرین شوند.
