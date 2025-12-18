به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سخنانی با اشاره به اهمیت این رویداد، بر نقش جوانان و شکلگیری «حلقههای میانی» بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کرد و گفت: با انتشار «فراخوان همایش حلقههای میانی؛ بستر نقشآفرینی جوانان» علاقمندان میتوانند چکیدهی ایدهها و تجربههای خود را تا ۱۵ دیماه و متن کامل مقالات را تا ۳۰ دیماه به دبیرخانه همایش به نشانی Hamayesh.gaame۲.ir ارسال کنند.
او با اشاره به اینکه امسال هفتمین سال صدور بیانیه گام دوم از سوی رهبر انقلاب است، گفت: «صد روز پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب در نخستین روز خرداد سال ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از دانشجویان با طرح ایده حلقههای میانی، مسیر جدیدی را برای مشارکت جوانان در حل مسائل کشور ترسیم کردند. این نظریه، یک الگوی کاربردی در حاکمیت اسلامی است که میتواند باعث تحول در نظام حکمرانی شود.»
ذوعلم ضمن بیان تجربههای موفق سال گذشته در همایش ۱۴۰۳، هدف رویداد امسال را تمرکز زمینهسازی برای خلق ایدههای نو و بررسی و غنیسازی تجربهها در مسیر ارتقای امید، اقتدار و پیشرفت عنوان کرد و افزود: «حلقههای میانی بستری برای نقشآفرینی جوانان توانمند و متعهد است که بتوانند در مسیر آرمانهای انقلاب، به حل مسائل جامعه کمک کنند.»
او محورهای فعالیت حلقههای میانی را هشت زمینه اصلی معرفی کرد: «۱. امیدزایی و تعمیق اعتماد و تعهد و حضور رسانهای ۲. علم و پژوهش و شتاب علم و فناوری ۳. معنویت و اخلاق و مبارزه هوشمندانه با کانونهای ضداخلاق و معنویت ۴. معیشت و اشتغال مولد و کارآفرینی ۵. عدالت در لایهها و سطوح مختلف و مبارزه با انواع فسادهای اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اداری و ... ۶. استقلال، آزادی بهویژه در آزاداندیشی، نقد و ... ۷. حفظ و ارتقای عزت ملی، تقویت جبهه مقاومت و مبارزه با استکبار ۸. ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و تبیین زیانهای سبک زندگی غربی.»
ذوعلم با اشاره به فعالیتهای شکلگرفته در نقاط مختلف کشور از سطح ملی تا روستاها گفت: «در بسیاری از مناطق کشور، گروههای جوان انقلابی توانستهاند با محوریت مردم، در اصلاح سبک زندگی، اقتصاد محلی و مسائل اجتماعی اقداماتی مؤثر انجام دهند. این تجربهها باید مستندسازی و توسعه یابد.»
وی در ادامه سه مانع اصلی در مسیر رشد حلقههای میانی را چنین برشمرد: «نگرش نخبهگرای افراطی در ساختار علمی و مدیریتی کشور، تفکر گذشتهگرا و مقاومت در برابر نوآوری و ساختارهای بروکراتیک سنگین و غیرمنعطف.» او تأکید کرد: «تا زمانی که این موانع برطرف نشود، رشد حلقههای میانی با چالش جدی مواجه خواهد بود.»
ذوعلم همچنین با اشاره به ضرورت حضور دانشگاهها، حوزههای علمیه، مراکز پژوهشی و رسانه ملی در تقویت این گفتمان افزود: «رویکرد ما باید از فعالیت شعاری و مناسبتی فراتر رفته و به جریان علمی، راهبردی و مستمر تبدیل شود.»
وی نقش جوانان را در تحقق گام دوم انقلاب «محوری» خواند و افزود: «نسل امروز جوانان کشور، نسلی روشن، فعال و مطالبهگر است. اگر ارزشها و اهداف بیانیه گام دوم بهدرستی تبیین شود، این نسل خود را در خط انقلاب تعریف خواهد کرد.»
در پایان، حجتالاسلام ذوعلم ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش با مشارکت اندیشمندان، فعالان میدانی و مجموعههای مردمی، به تقویت حلقههای میانی و تحول در نظام حکمرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بینجامد.
