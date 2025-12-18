خانواده تاجر مشهور شیعه افغانستانی در زندان ازبکستان، از سازمان ملل درخواست کمک کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده عباس ابراهیمزاده، تاجر مطرح شیعه و نماینده سابق پارلمان افغانستان نسبت به زندانیشدن پدرشان توسط دولت ازبکستان واکنش نشان داده و از سازمان مللمتحد خواسته که در این زمینه ورود کند.
در حساب رسمی فیسبوک آقای ابراهیمزاده که توسط اعضای خانوادهاش مدیریت میشود، روز پنجشنبه(۲۷ آذر) نوشته شده است: «طوریکه در جریان هستید پدر من در نتیجه دسیسه و توطئه از سوی رقبای سیاسی و تجاریاش بدون هیچ مدرک و سند معتبر زندانی شده است. هویت این افراد مغرض و توطئهگر مشخص است و به زودی افشا خواهیم کرد.
خانواده آقای ابراهیمزاده در ادامه نگاشته که پدرش برای خدمت به مردم دو کشور دوست و همسایه افغانستان و ازبکستان سرمایهگذاریهای بزرگی کرده و در جهت گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور دائما تلاش ورزیده است.
به گفته فرزند عباس ابراهیمزاده، در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ شهروند ازبکستان در تاسیسات و تشکیلات تجارتی ابراهیمزاده در خاک آن کشور مشغول کار هستند.
به گفته اعضای خانواده او، آقای ابراهیمزاده چندی پیش عمل جراحی انجام داده که سخت بیمار است و وضعیت جسمی او وخیم است؛ اگر فورا از بند آزاد نشود، جانش به خطر خواهد افتاد. «ما فرزندان ایشان از کشور دوست و همسایه جمهوری ازبکستان و از سازمان مللمتحد خواهان آزادی پدرمان هستیم، زیرا جان پدرمان بسیار در خطر است و پدرمان بیگناه بوده و با دسیسههای دشمنان قدیمیاش زندانی شده است.»
اعضای خانواده عباس ابراهیمزاده همچنین اعلام کرده که حاضر هستند در حضور رسانههای آزاد و با حضور مقامهای سفارت افغانستان در تاشکند در محاکم داخلی و بینالمللی به هر نوع اتهامات و ادعاها پاسخ دهند.
گفتنی است، عباس ابراهیمزاده بزرگترین تاجر و فعال اقتصادی شیعه در شمال افغانستان است که حدود دو ماه پیش از سوی پلیس ازبکستان بازداشت و زندانی شده است.
هرچند دولت ازبکستان دلیل بازداشت او را اعلام نکرده، اما گفته میشود که آقای ابراهیمزاده به دلیل فرار مالیاتی و جعل اسناد بازداشت شده است.
با این حال، انتظار میرود که نخستین دادگاه او قبل از پایان سال میلادی ۲۰۲۵ در تاشکند برگزار شود، اما مشخص نیست که دادگاه او علنی یا پشت درهای بسته خواهد بود.
.............
پایان پیام/
نظر شما