رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال جدید ۱۴۰۴ در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با اشاره به شکست دشمنان در دور کردن مردم از معنویات، ایام نخست امسال را متعلق به امیرالمؤمنین یعنی قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و گفتند: ملت ایران و ملت های مسلمان برای استفاده از درس‌های حضرت علی(ع) به عنوان برترین انسان‌ها بعد از پیامبر(ص)، به نهج‌البلاغه مراجعه کنند و فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب عظیم توجه ویژه داشته باشند.

توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به توجه و استفاده بیشتر از نهج‌البلاغه در حالی صورت می‌گیرد که ایران و جهان اسلام خصوصا جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) شرایط خطیر و حساسی را پشت سر می‌گذارنند.

با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، خبرگزاری ابنا امسال اهتمام ویژه‌ای به نشر آموزه‌های نهج البلاغه دارد. از این رو حجت الاسلام و المسلمین «محمد نمازی» استاد حوزه و پژوهشگر نهج‌البلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج البلاغه می‌پردازد.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

پیرامون جلسات انس با نهج البلاغه به موضوع رغبت می‌رسیم. رغبت در برابر زهد است. تعریف زاهد یا زهد در جای جای نهج البلاغه آمده است، در مقابل آن باید به چه چیزی رغبت داشته باشیم؟

حضرت در خطبه‌ی 175 می‌فرماید: «مَا لِی أَرَاکُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِینَ وَ إِلَی غَیْرِهِ رَاغِبِینَ»؛ چه شده که من شما را این‌طور می‌بینم که از درِ خانه‌ی خدا روی‌گردان هستید و به غیر او رغبت دارید؟ یعنی جای سؤال است، وقتی تمام کمال و جمال، خدای متعال است، رغبت اصلی هم باید به او باشد. در مرحله‌ی بعد رغبت به آخرت؛ در کتاب نهج‌البلاغه موج می‌زند و در واقع رغبت به دنیا باعث افول انسان و درجا زدن انسان و در نهایت هلاکت انسان می‌شود.

حضرت در حکمت 104 خطاب به نوف می‌فرمایند ... یعنی در یک سحری که حضرت برای عبادت شبانگاهی بلند شدند، حضرت از نوف می‌پرسند که خوابی یا بیدار؟ او می‌گوید: بیدارم. حضرت این فرمایشات را دارند: «یَا نَوْفُ طُوبَی لِلزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا» خوش به حال کسانی که نسبت به دنیا بی‌رغبتند، «الرَّاغِبِینَ فِی الْآخِرَةِ» و رغبت‌شان به آخرت است، «أُولَئِکَ» این‌ها چه کسانی هستند و چه صفاتی دارند؟ «قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً» این‌ها زمین را به عنوان فرش خودشان اخذ کرده‌اند، «وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً» بسترشان هم خاک است، «وَ مَاءَهَا طِیباً» و آب هم به عنوان عطر خوشبو یا یک نوشیدنی گوارا برای ایشان است؛ همین آبی که خداوند خلق کرده است، «وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّعَاءَ دِثَاراً» قرآن مانند لباس زیرین است و دعا لباس روئین است.

حضرت در کتاب شریف نهج البلاغه از واژه‌ی شِعار و دِثار زیاد استفاده کرده‌اند. وقتی می‌فرمایند: «وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً» یعنی این‌ها پیوسته با قرآن همراه هستند. لباس زیرین یعنی آمیخته با جسم و جان‌شان است. «وَ الدُّعَاءَ دِثَاراً» لباس روئین دعا است، یعنی هر کسی این‌ها را ببیند، در حال دعا، توجه به خدا و درخواست از خدا می‌بیند، نه گاهی، نه بعضی وقت‌ها، نه زمان اضطرار، بلکه همیشه این‌طور هستند.

حضرت می‌فرماید «ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْیَا قَرْضاً عَلَی مِنْهَاجِ الْمَسِیحِ» این افرادی که زاهد در دنیا و راغب فی الآخرت هستند، مثل حضرت مسیح زندگی کردند که سبک زندگی و طی طریق‌شان در دنیا مثل ایشان بوده است.

در جای دیگر حضرت در خصوص رغبت انسان در خطبه‌ی اشباح، فرشتگان را مثال می‌زنند و می‌فرمایند که «لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ» خدایا، رغبت‌های این‌ها از آن چیزهایی که نزد تو هست، نمی‌گذرد و به چیز دیگری مشغول نمی‌شود، «إِلَی مَا عِنْدَ غَیْرِهِ» از آن‌ها چشم نمی‌پوشند. یعنی یا خدا و یا چیزهای خدایی برای آن‌ها مهم است «مَا عِنْدَهُ».

امیرالمومنین(ع) در نامه‌ی 31 می‌فرماید: «فَاعْتَصِمْ بِالَّذِی خَلَقَکَ وَ رَزَقَکَ وَ سَوَّاکَ» پناه ببر به خدایی که تو را خلق کرده، روزی داده و جسمی متعادل به تو داده است، «وَ لْیَکُنْ لَهُ تَعَبُّدَکَ وَ إِلَیْهِ رَغْبَتُکَ» تعبّد و رغبت تو به سوی او باشد، «وَ مِنْهُ شَفَقَتُکَ» و از او بترس.

بالأخره در خطبه‌ی 87 فرمودند: «لِکُلِّ بَابِ رَغْبَةٍ إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ یَدٌ قَارِعَةٌ» یعنی اولیاء خدا هر جایی ببینند که صحبت رغبت و اشتیاق به خدا هست، هر دری پیدا کنند، آن در را می‌زنند. پس ان‌شاءالله رغبت اصلی به خدا و در مرحله‌ی بعد به جهان ابدی باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

