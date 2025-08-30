خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال جدید ۱۴۰۴ در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با اشاره به شکست دشمنان در دور کردن مردم از معنویات، ایام نخست امسال را متعلق به امیرالمؤمنین یعنی قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و گفتند: ملت ایران و ملت های مسلمان برای استفاده از درسهای حضرت علی(ع) به عنوان برترین انسانها بعد از پیامبر(ص)، به نهجالبلاغه مراجعه کنند و فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب عظیم توجه ویژه داشته باشند.
توصیه حضرت آیتالله خامنهای به توجه و استفاده بیشتر از نهجالبلاغه در حالی صورت میگیرد که ایران و جهان اسلام خصوصا جوامع پیرو اهلبیت(ع) شرایط خطیر و حساسی را پشت سر میگذارنند.
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، خبرگزاری ابنا امسال اهتمام ویژهای به نشر آموزههای نهج البلاغه دارد. از این رو حجت الاسلام و المسلمین «محمد نمازی» استاد حوزه و پژوهشگر نهج البلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج البلاغه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
یکی از خطبههای بسیار مهم برای کسانی یا مراکزی که مبلّغ دین و دعوت کننده به تشیع هستند، خطبهی 212 است که هشدار بسیار مهم است. حضرت در قالب دعا میفرمایند: «اللَّهُمَّ أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَیْرَ الْجَائِرَةِ»؛ خدایا، هر بندهای از بندگانت که گفتار عادلانهی ما را شنید که جائرانه نیست و دور از ستمکاری است «وَ الْمُصْلِحَةَ غَیْرَ الْمُفْسِدَةِ»؛ و اصلاحکنندهی دور از فسادانگیز است. این کلمات ما را شنید «فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا»؛ در دین و دنیا ... . بعضی فکر میکنند که اهل بیت(ع) فقط یکسری مطالب در مورد دین و آخرت گفتهاند، نه، در مورد دنیا و سبک زندگی هم گفتهاند. همه چیز را به ما یاد دادهاند ولی ما دور هستیم. به تعبیر آقای بهجت(ره) هر بلایی که به ما میرسد به خاطر دوری از روایات اهل بیت(ع) است و یا قبل از آن به خاطر دوری از قرآن است.
حضرت میفرمایند: هر کسی گفتارهای ما را شنید «فَأَبَی بَعْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلَّا النُّکُوصَ عَنْ نُصْرَتِکَ وَ الْإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِینِکَ» بعد ابا کرد و کاری نکرد، مگر این دو کار؛ یکی اینکه ای خدا، به تو کمک نکرد و یا در اعزاز دین تو کُندی کرد. ابطاء یعنی بطی بود که به معنای توقف یا کندی است. حرفهای ما در نوع زندگی شنیده، حرفهای ما را در معرفت خدا شنیده و در ضرورت اصلاح دین و دنیا شنیده، ولی کوتاهی کرد، «فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُکَ عَلَیْهِ یَا أَکْبَرَ الشَّاهِدِینَ» خدایا، ما تو را علیه او گواه میگیریم، «یَا أَکْبَرَ الشَّاهِدِینَ» ای کسی که بزرگترین گواه هستی. نه تنها تو را گواه میگیریم «وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَیْهِ جَمِیعَ مَا أَسْکَنْتَهُ أَرْضَکَ وَ سمَاوَاتِکَ»؛ «یَا أَکْبَرَ الشَّاهِدِینَ»، هم تو را شاهد میگیریم و هم تمام ساکنان زمین و آسمانهایت را علیه او به شهادت میگیریم. که چه؟ این به ما کمک نکرد، حرفهای ما را منتقل نکرد، «ثُمَّ أَنْتَ بَعْدُ الْمُغْنِی عَنْ نَصْرِهِ» تازه خدایا، تو ما را از کمک او بینیاز میکنی و کسی دیگر را میفرستی. دین خدا که معطل نمیماند «وَ الْآخِذُ لَهُ بِذَنْبِه» او را به گناهش میگیری و گرفتار میکنی.
پس انشاءالله در مرتبهی اول ما گیرندهی سخنان معصوم باشیم، طبق زیارت جامعه «آخذٌ بقوله آمنٌ بأمره» ابتدا اخذ کلامشان و بعد هم انتقال آنها است که اگر کسی کوتاهی یا توقف کند، شامل شکایت معصوم میشود. آن زمان امیرالمؤمنین(ع) فرمودند و الان هم امام زمان(عج) میفرمایند، کلامشان یکی است، نور واحد هستند، یک کلام است. خدایی ناکرده توفیق خدمت سلب میشود. حضرت فرمود: «الْمُغْنِی عَنْ نَصْرِهِ»؛ تو ما را بینیاز میکنی و کسی دیگر را از آن گوشه و این گوشهی دنیا میفرستی. و خدای ناکرده بلاهایی نصیب انسان میشود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما