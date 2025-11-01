خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال جدید ۱۴۰۴ در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با اشاره به شکست دشمنان در دور کردن مردم از معنویات، ایام نخست امسال را متعلق به امیرالمؤمنین یعنی قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و گفتند: ملت ایران و ملت های مسلمان برای استفاده از درس‌های حضرت علی(ع) به عنوان برترین انسان‌ها بعد از پیامبر(ص)، به نهج‌البلاغه مراجعه کنند و فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب عظیم توجه ویژه داشته باشند.

توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به توجه و استفاده بیشتر از نهج‌البلاغه در حالی صورت می‌گیرد که ایران و جهان اسلام خصوصا جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) شرایط خطیر و حساسی را پشت سر می‌گذارنند.

با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، خبرگزاری ابنا امسال اهتمام ویژه‌ای به نشر آموزه‌های نهج البلاغه دارد. از این رو حجت الاسلام و المسلمین «محمد نمازی» استاد حوزه و پژوهشگر نهج‌البلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج البلاغه می‌پردازد.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

حکمت 130 نهج البلاغه، یکی از مهم‌ترین حکمت‌هایی است که آقا امیرالمؤمنین(ع) خبر برزخ را به ما می‌رسانند. شاید ما در برنامه‌هایی دیده باشیم کسانی که تجربه‌ی مرگ را داشتند و خبرهایی از آن طرف آورده‌اند، اما در این حکمت، امام معصوم آن خبر اصلی و خبر یقینی را به ما می‌دهد که اگر مُرده‌ها را زنده کنید این حرف را به ما می‌زنند.

حکمت این‌طور شروع می‌شود که حضرت از جنگ صفین برمی‌گشتند، به قبرستانِ پشت دروازه‌ی کوفه رسیدند و اموات را این‌طور خطاب کردند که «یَا أَهْلَ الدِّیَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ یَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ یَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ یَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ»، یعنی ای ساکنان خانه‌های وحشت‌زا، ای کسانی که در شکاف‌های قبر خوابیده‌اید، ای کسانی که ساکن قبور تاریک هستید؛ یا اهل خاک، یا اهل غربت، یا اهل تنهایی، یا اهل وحشت. حضرت می‌فرماید: «أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ» شما زودتر از ما سبقت گرفتید و رفتید. «وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ» ما هم به زودی به شما ملحق می‌شویم.

حالا حضرت خبرهای این طرف را به آن‌ها می‌دهند. «أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُکِنَتْ»، دور، جمع دار است؛ در خانه‌های شما کسانی دیگر ساکن شده‌اند. «وَ أَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ» همسران‌تان هم زندگی خودشان را دارند و زندگی می‌کنند. «وَ أَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ» اموالی که داشتید و ذخیره می‌کردید، بین بقیه قسمت شده است. «هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا» این‌ها خبرهایی است که نزد ما است، «فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ» خبری که نزد شماست چیست؟ آقا امیرالمؤمنین(ع) این فضا را نزد اصحاب ترسیم می‌کنند. «ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی أَصْحَابِهِ» حضرت رو به سمت اصحاب برمی‌گردانند و می‌فرمایند: «أَمَا» آگاه باشید، «لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلَامِ» اگر به این‌ها اذن کلام داده می‌شد، «لَأَخْبَرُوکُمْ» حتماً به شما خبر می‌دادند که «أَنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوی‏». حضرت می‌فرمایند که در آنجا یک خبر بیشتر نیست، و آن این است که بهترین زاد و توشه تقواست. اشاره به آیه‌ی 197 سوره‌ی بقره دارند؛ آنچه که نزد خداوند مقام و قرب می‌آورد تقوا است: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ‏» (الحجرات : 13).

آقا امیرالمؤمنین(ع) این را می‌فرمایند که عالِم به غیب و شهود هستند. گویی ما همه‌ی اموات را زنده کنیم و به اینجا بیاوریم که برای شما صحبت کنند، خود حضرت با آن علم الهی‌شان این‌ها را به ما آموزش داده‌اند.

ان‌شاءالله که ما به برکت سخنان آقا امیرالمؤمنین(ع) از متقین باشیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

