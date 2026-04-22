پومپئو: اشرف غنی از فاسدترین رهبران بود

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مایک پومپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اشرف غنی را یکی از فاسدترین رهبرانی دانسته که در دوران کاری خود با او روبرو شده است.

پومپئو در سخنرانی خود در یک پوهنتون در ایالت نیوهمپشایر گفته که اشرف غنی هیچ قصدی برای حل مشکل افغانستان نداشت.

او که در زمان گفت‌وگوهای صلح میان امارت اسلامی و اداره پیشین، وزیر امور خارجه آمریکا بود و از نزدیک با مقامات اداره پیشین ارتباط داشت افزوده که اشرف غنی از وضعیت موجود آن زمان راضی بود.

پیش از این نیز شماری از مقامات امارت اسلامی از عدم اراده جدی مقامات اداره پیشین در مذاکرات سخن گفته و تاکید کرده‌اند که اداره پیشین در حل مشکل افغانستان از راه گفت‌وگو و مذاکرات کارشکنی می‌کرد.

