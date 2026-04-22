پومپئو: اشرف غنی از فاسدترین رهبران بود

۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در سخنرانی خود در ایالت نیوهمپشایر، اشرف غنی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان را یکی از فاسدترین رهبرانی توصیف کرد که در دوران کاری خود با او روبه‌رو شده است.

پومپئو در سخنرانی خود در یک پوهنتون در ایالت نیوهمپشایر گفته که اشرف غنی هیچ قصدی برای حل مشکل افغانستان نداشت.

او که در زمان گفت‌وگوهای صلح میان امارت اسلامی و اداره پیشین، وزیر امور خارجه آمریکا بود و از نزدیک با مقامات اداره پیشین ارتباط داشت افزوده که اشرف غنی از وضعیت موجود آن زمان راضی بود.

پیش از این نیز شماری از مقامات امارت اسلامی از عدم اراده جدی مقامات اداره پیشین در مذاکرات سخن گفته و تاکید کرده‌اند که اداره پیشین در حل مشکل افغانستان از راه گفت‌وگو و مذاکرات کارشکنی می‌کرد.

