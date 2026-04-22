اندیشکده آمریکایی: جنگ علیه ایران، واشنگتن را با کمبود شدید ذخایر موشکی مواجه کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تحلیلی از اندیشکده آمریکایی «مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی» (CSIS) از کاهش قابلتوجه ذخایر موشکی ایالات متحده در جریان جنگ با ایران خبر داده است.
بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا طی یک کارزار هفتهفتهای علیه ایران،حجم بالایی از ذخایر موشکهای پدافندی «پاتریوت» را مصرف کرده است. همچنین بیش از نیمی از سامانههای «تاد» (THAAD) و بیش از ۴۵ درصد از موشکهای تهاجمی (PrSM) نیز در این عملیات بهکار گرفته شدهاند.
این گزارش تأکید میکند که بازسازی این ذخایر، از جمله موشکهای «تامهاوک» و دیگر تسلیحات هدایتشونده، ممکن است بین یک تا چهار سال زمان ببرد. نویسندگان گزارش تصریح کردهاند که حتی پیش از جنگ با ایران نیز ذخایر تسلیحاتی آمریکا برای مقابله با رقبای همسطح کافی نبوده و اکنون این کمبود «بهمراتب شدیدتر» شده است؛ وضعیتی که در صورت وقوع درگیری با قدرتهایی مانند چین، میتواند برای واشنگتن چالشبرانگیز باشد.
در این گزارش تأکید شده سطح فعلی ذخایر برای مواجهه همزمان با قدرتهای بزرگ کافی نیست.
یکی از چالشهای کلیدی، هزینه بالای این سامانههاست. هر موشک رهگیر تاد میتواند تا حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون دلار قیمت داشته باشد و موشکهای پاتریوت نیز میلیونها دلار هزینه دارند. در مقابل، برخی از تهدیدات مانند پهپادهای ارزانقیمت هزینهای بسیار کمتر دارند، که این عدم توازن اقتصادی را به یک مشکل راهبردی تبدیل کرده است.
علاوه بر هزینه، مسئله تولید نیز اهمیت دارد. صنایع دفاعی آمریکا در شرایط عادی با سرعت محدودی این سامانهها را تولید میکنند و افزایش سریع تولید برای جبران مصرف گسترده، با محدودیتهایی در زنجیره تأمین، مواد اولیه و ظرفیت صنعتی مواجه است. تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند توان بازدارندگی آمریکا را در سایر مناطق مانند آسیا-اقیانوسیه تضعیف کند.
............
پایان پیام
نظر شما