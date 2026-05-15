به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات مقامهای نظامی آمریکا و گزارشهای رسانههای غربی از نشانههای فزایندهای درباره وضعیت فرسایشی نیروهای آمریکایی پرده برداشتهاند؛ وضعیتی که همزمان با تصمیمهای ناگهانی برای بازآرایی استقرار نظامی آمریکا در اروپا و کاهش توانمندیهای هوایی مرتبط با پهپادهای شناسایی و تهاجمی مطرح شده است.
«دیوید تابور» معاون رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا با اعلام اینکه ناوگان پهپادهای «MQ-9» متعلق به نیروی هوایی آمریکا به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است، نسبت به ادامه فرسایش این نوع از پهپادها ابراز نگرانی کرد.
وی تأکید کرد که ارتش آمریکا در حال حاضر تلاش میکند تا بیشترین تعداد ممکن از پهپادهای «MQ-9A» را برای جبران کمبود روبهافزایش دوباره خریداری کند.
پهپادهای «MQ-9» از مهمترین ابزارهای شناسایی، ترور هدفمند و حملات دقیق به شمار میروند که ارتش آمریکا در جنگهای خارجی خود بهویژه در خاورمیانه و آفریقا بر آنها تکیه کرده و به شکل گسترده در عملیاتهای نظارتی و هدفگیری از آنها استفاده کرده است.
گسترش دامنه درگیریها و افزایش وابستگی به این نوع پهپادها در محیطهای عملیاتی پیچیده، موجب افزایش میزان استهلاک و تلفات شده و فرماندهی نظامی آمریکا را به جستوجوی راهحلهای فوری برای جبران این کمبود واداشته است.
در همین راستا، روزنامه «والاستریت ژورنال» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که پنتاگون بهطور ناگهانی طرح اعزام یک تیپ زرهی آمریکا به لهستان را لغو کرده است؛ اقدامی که در چارچوب رویکرد کاهش نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا صورت میگیرد.
به اعتقاد ناظران، این اقدام بازتابدهنده تغییراتی در راهبرد نظامی آمریکا در شرایطی است که چالشهای نظامی و فشارها بر ارتش آمریکا در چندین جبهه افزایش یافته است.
