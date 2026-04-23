شهر میمند مبدأ تاریخی گل «سوری» در جهان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علی پورمیرزا در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز در میمند برگزار شد، با تأکید بر اینکه میمند خاستگاه اصلی گل و گلاب در دنیاست، اظهار کرد: دو هزار سال پیش، مردم هوشمند میمند توانستند گل محمدی را از یک روییدنی طبیعی به یک فرهنگ صنعتی به نام «گلابگیری» تبدیل کنند؛ افتخاری که با این قدمت در هیچ کجای دنیا مشابهی ندارد.
وی به ریشههای تاریخی و ادبی این شهر اشاره کرد و افزود: میمند نهتنها خاستگاه منحصربهفرد گل نسترن است، بلکه کوهی به نام «سوری» در شرق این شهر گواهی بر اصالت گل محمدی در این منطقه دارد؛ چراکه نام کهن این گل، «سوری» بوده و در اشعار شاعران بزرگ ایرانزمین نیز به کرات از آن یاد شده است.
دبیر جشنواره گل و گلاب میمند با هشدار نسبت به لزوم صیانت از این میراث، تصریح کرد: شیشهگری در میمند قدمتی دو هزار ساله دارد و ما باید این داشتهها را بهدرستی به جهانیان معرفی کنیم تا مانع از مصادره این افتخارات توسط کشورهای دیگر شویم. میمند در واقع خاستگاه فراموششده گل محمدی در جهان است که نیاز به بازشناسی دوباره دارد.
پورمیرزا در پایان به یکی از بزرگترین موانع توسعه این صنعت اشاره کرد و گفت: متأسفانه بخش بزرگی از تولیدکنندگان ما همچنان در بنبست مشکلات «موقوفه بودن» اراضی میمند گرفتارند. گلستانهای ما برای تمدید پروانههای بهرهبرداری با مشکل سند مواجه هستند که انتظار میرود مسئولان برای رفع این چالش دیرینه تدبیری جدی بیندیشند.
