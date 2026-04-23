به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه میدل ایست مانیتور در گزارشی به شکست راهبردی آمریکا برابر ایران پرداخت و نوشت: آتش‌بس نامحدود، یک شکست راهبردی برای آمریکا در برابر ایران است.

تمدید یک‌جانبه و نامحدود آتش‌بس توسط ترامپ، بدون هیچ درخواستی از سوی تهران، شکست رویکرد نظامی واشینگتن را آشکار می‌کند.

با گره زدن آتش‌بس به مذاکراتی نامشخص، کاخ سفید این پیام را می‌دهد که توانایی خود برای تحمیل یک‌جانبه‌ی شرایط درگیری را از دست داده است.

ایران نشان داده تحمیل شرایط، که به‌طور تاریخی توسط واشینگتن به‌کار گرفته می‌شد، اکنون با مقاومت ساختارمند و مؤثر ایران روبه‌رو است.

در این چارچوب، ایران نه به‌عنوان بازیگری منفعل، بلکه به‌عنوان کنشگری فعال ظاهر می‌شود که در حال بازتعریف قواعد بازی است.

