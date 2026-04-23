سنای آمریکا برای پنجمین بار طرح توقف جنگ علیه ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس سنای آمریکا شامگاه چهارشنبه طرحی را که هدف آن توقف جنگ علیه ایران بود، رد کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده حمایت گسترده جمهوری‌خواهان آمریکا از سیاست‌های نظامی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور در منطقه است.

براساس گزارش شبکه الجزیره در این رأی‌گیری، ۵۱ سناتور ـ از جمله یک دموکرات ـ به این طرح رأی منفی دادند، در حالی که ۴۶ سناتور دیگر ـ از جمله یک جمهوری‌خواه ـ به آن رأی مثبت داده و خواستار توقف جنگ علیه ایران شدند.

این پنجمین رأی‌گیری از این نوع در سال جاری به شمار می‌رود که در آن سنای آمریکا ترجیح داده اختیارات خود درباره تصمیم‌گیری در مورد جنگ را به نفع کاخ سفید کنار بگذارد؛ اقدامی که خشم دموکرات‌ها را برانگیخته است. آنان این درگیری را غیرقانونی و فاقد توجیه توصیف کردند.

در صورت تصویب، این طرح دولت آمریکا را ملزم می‌کرد نیروهای خود را از جنگ علیه ایران، خارج کند و هرگونه اقدام نظامی جدید تنها پس از دریافت مجوز صریح کنگره امکان‌پذیر باشد.

شکاف عمیق سیاسی

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌های سنا در واکنش به نتیجه رأی‌گیری نسبت به ادامه جنگ علیه ایران، هشدار داد و گفت: هرچه ترامپ برای خارج کردن ایالات متحده آمریکا از این جنگ بیشتر تأخیر کند، این باتلاق عمیق‌تر می‌شود و خروج از آن دشوارتر خواهد شد.

در مقابل، جمهوری‌خواهان تمایل اندکی به انتقاد از راهبرد ترامپ یا جنگ علیه ایران نشان دادند، هرچند گفته‌اند خواهان پایان سریع این درگیری هستند.

«جان تون» رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، روز سه‌شنبه از موضع حامی ترامپ، دفاع کرد و گفت: بیشتر جمهوری‌خواهان معتقدند رئیس‌جمهور آمریکا در تضمین این موضوع که ایران نتواند جهان را با سلاح هسته‌ای تهدید کند، محق است.

نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس که در پایان ماه مارس منتشر شد، نشان داد ۶۰ درصد آمریکایی‌ها با جنگ آمریکا علیه ایران مخالف هستند؛ در حالی که ۷۴ درصد جمهوری‌خواهان از این جنگ، حمایت می‌کنند، اما تنها ۷ درصد دموکرات‌ها موافق آن هستند.

با وجود آنکه قانون اساسی آمریکا به‌صراحت اعلام جنگ را در اختیار کنگره ـ و نه رئیس‌جمهور ـ قرار داده است، رؤسای جمهور از هر دو حزب از مدت‌ها پیش تفسیری را دنبال کرده‌اند که این محدودیت را شامل عملیات‌های کوتاه‌مدت یا موارد تهدید مستقیم علیه کشور نمی‌دانند.

