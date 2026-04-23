اعتراض ایران به سوءاستفاده آمریکا از خاک و آسمان ۵ کشور منطقه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص سوء استفاده آمریکا از خاک و آسمان ۵ کشور شامل قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان شدیداً اعتراض کرد.

در نامه‌های جداگانه ایران به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از در اختیار قرار دادن قلمرو خویش به سایرین جهت ارتکاب اعمال تجاوزکارانه و انجام حملات مسلحانه علیه قلمرو دولت ثالث، جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید و صریح خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی اعلام داشته و قاطعانه از پادشاهی عربستان سعودی ، قطر، کویت، بحرین و امارات می‌خواهد اصول حسن همجواری را رعایت کرده و از تداوم بهره‌برداری از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به‌عمل آورد.

شایان ذکر است در هر یک از این نامه‌ها موارد تخطی و تجاوز از خاک و آسمان این کشورها با جزئیات ذکر شده است.