آغاز جشنواره کتاب کرامت به مناسبت دهه کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با دهه کرامت و ایام ولادت باسعادت کریمه اهلبیت(س)، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری آستان مقدس قم، مجموعه کتابهایی را در وصف شخصیت، حیات، کرامات و زیارت این بانوی بزرگ منتشر کرده است.
علاقهمندان به آشنایی بیشتر با سیره و شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) میتوانند با استفاده از کد تخفیف «keramat» تا ۹ اردیبهشتماه، این کتابها را با ۳۰ درصد تخفیف تهیه کنند.
کتابهای معرفی شده در این جشنواره به شرح زیر است:
- کتاب «معصومه آل محمد(ع)» اثر غلامعلی صفایی بوشهری
- کتاب «شرح زیارت بزرگ بانوی کرامت»
- کتاب «جرعهای از مهر» (عنایات و کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) به روایت علما)
- کتاب کودک «ستارههای آسمان من – حضرت معصومه(س)»
- کتاب کودک «ای گل زیبا سلام»
علاقهمندان برای تهیه این کتابها و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به لینک خرید آنلاین به نشانی https://mahsulatfatemi.ir/ مراجعه کرده یا با شناسه @mahsulat_fatemi_admin در پیامرسانها ارتباط برقرار کرده و با شمارهتلفن ۰۹۹۳۷۶۹۶۴۶۹ تماس بگیرند.
