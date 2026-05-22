به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در میان دیوارهای فروریخته مدرسه شجره طیبه میناب، این بار صدای وجدان بیدار یک سرباز کهنه‌کار آمریکایی طنین‌انداز شد. «کن اوکیف»، تفنگدار سابق نیروی دریایی ایالات متحده، قدم به مدرسه‌ای گذاشت که حالا به نمادی از یک زخم تاریخی تبدیل شده است.

۱۶۸ کودک ایرانی قربانی موشک‌های تاماهاوک

در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، در نخستین روز از دور تازه‌ای از جنایت مشترک آمریکا و اسرائیل، مدرسه دخترانه شجره طیبه در شهر میناب (استان هرمزگان) هدف اصابت چند فروند موشک قرار گرفت و بخش عمده‌ای از ساختمان مدرسه فروریخت. این حادثه منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۶۸ تا ۱۷۵ نفر شد که اغلب آنان دانش‌آموزان دختر ۷ تا ۱۲ ساله بودند.

شواهد میدانی از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های بازمانده از لحظه اصابت و تحلیل کارشناسان تسلیحات نظامی نشان می‌دهد این فاجعه ناشی از شلیک موشک‌های «تاماهاوک» ایالات متحده بوده است. این حادثه که از آن به‌عنوان مرگبارترین کشتار جمعی غیرنظامیان در جریان این جنگ یاد می‌شود، با واکنش‌های گسترده بین‌المللی و محکومیت نهادهایی چون یونسکو مواجه شد.

فریاد کهنه‌سرباز آمریکایی بر آوار میناب

اوکیف در حالی که بر آوار این فاجعه انسانی ایستاده بود، خطاب به افکار عمومی جهان فریاد زد: «فرض کنید همین موشک‌های تاماهاوک که در توسان آریزونا ساخته می‌شوند، بر سر کودکان شما فرو می‌ریختند. تصور کنید ایران، ۱۳۲ فرزند شما را به قتل می‌رساند. آن وقت چه حسی داشتید؟ آیا باز هم اشتباه بود اگر فریاد می‌زدید مرگ بر ایران؟»

او در واکنش به فضای سنگین تبلیغاتی و اتهامات علیه تهران گفت: «چطور جرات می‌کنید این دروغ‌ها را به خورد دنیا بدهید؟ شما به من بگویید، جمهوری اسلامی ایران کدام اقدام تروریستی علیه شما انجام داده است؟»

اتهامات شدید علیه رئیس‌جمهور آمریکا

این کهنه‌سرباز آمریکایی همچنین در بخشی از سخنان خود با اتهام‌زنی شدید به مقامات کشورش افزود: «ما یک رئیس‌جمهور پدوفیل داریم که پرونده‌های اپستین را پوشش می‌دهد، کودکان را در مراسم شیطانی قربانی می‌کند و سلاخی می‌نماید، آن هم برای ایالت یهودی اسرائیل. شرم بر شما برای همیشه! من می‌گویم دونالد جی ترامپ باید به جرم خیانت، بر اساس قانون اساسی، به دار آویخته شود.»

