به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان‌های بین‌المللی «آکسفام» و «کودکان را نجات دهید» روز جمعه اعلام کردند که ساکنان نوار غزه از نیازهای اساسی برخوردار نیستند. این در حالی است که در متن قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت در نوامبر ۲۰۲۵ بر از سرگیری کامل کمک‌های بشردوستانه تأکید شده بود.

ادامه منع ورود کالاهای اساسی توسط رژیم صهیونیستی

سازمان آکسفام اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به منع ورود کالاهای اساسی از جمله تجهیزات تعمیر شبکه‌های آب، تجهیزات برای پناه دادن به آوارگان و تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد. کمبود تجهیزات آشامیدنی و نظافت، ساکنان را در معرض بیماری‌های خطرناک قرار می‌دهد.

افزایش سوء تغذیه حاد و محرومیت آموزشی کودکان

سازمان «کودکان را نجات دهید» نیز تأکید کرد که میانگین سوء تغذیه حاد بین کودکان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و حدود ۶۰۰ هزار کودک برای سومین سال متوالی به دلیل نبود نظام آموزشی از آموزش محروم شده‌اند.

طبق گزارش شبکه المیادین، ترزا سولدنر، جراح آمریکایی که اخیراً در غزه بوده است، گفت: حملات مکرر رژیم صهیونیستی منجر به افزایش مجروحان شده و سیستم پزشکی فلسطین به طور کامل تخریب شده است.

سازمان‌های مذکور از جامعه بین‌المللی و در رأس آن آمریکا به عنوان ناظر توافق آتش‌بس خواستند بر رژیم صهیونیستی برای عمل به تعهدات انسانی خود فشار بیاورد. این سازمان‌ها هشدار دادند که شکست در اجرای بندهای مربوط به وضعیت انسانی، آینده طرح صلح را تهدید می‌کند.

ادامه حملات روزانه به غزه

گفتنی است رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه با حملات روزانه علیه ساکنان ادامه می‌دهد.

