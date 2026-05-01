به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل طی دو روز گذشته مجموعه‌ای از حملات گسترده را به جنوب لبنان انجام داد که به شهید و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. مقامات لبنانی اعلام کردند که در نتیجه ۸۴ حمله متنوع اسرائیل شامل حملات هوایی، گلوله‌باران توپخانه‌ای و انفجار ساختمان‌های مسکونی، حدود ۲۹ نفر شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

شدیدترین حملات در منطقه نبطیه رخ داد؛ جایی که در شهرک زبدین، بر اثر حمله یک پهپاد به تجمعی از غیرنظامیان در نزدیکی قبرستان، ۶ نفر شهید شدند. همچنین در حمله‌ای به شهرک جبشیت، ۴ عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و در حملات پراکنده به شهرک‌های تول، حاروف و جبشیت نیز ۹ نفر دیگر، از جمله زنان و کودکان، شهید شدند.

در شهرک کفررمان، ارتش لبنان اعلام کرد یکی از نظامیانش به همراه اعضای خانواده‌اش در حمله‌ای به منزلشان شهید شده‌اند. در منطقه صور نیز شهرک‌های الحنیه، قانا، الشهابیه و بسطیات هدف حملات قرار گرفتند که به شهید و زخمی شدن شماری انجامید. همچنین در حمله‌ای میان دو شهرک معروب و الحمیری، «احمد الحسینی» معاون شهردار جناتا، شهید شد.

این حملات همزمان با عملیات گسترده انفجار توسط ارتش اسرائیل در شهرهای خیام، بنت جبیل و البیاضه بود که با پرواز سنگین جنگنده‌ها و شکستن دیوار صوتی بر فراز منطقه بقاع همراه شد.

ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و سخنگوی این ارتش روز پنجشنبه از ساکنان بیش از ۲۰ شهرک خواست که منطقه را تخلیه کنند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس تاکنون، مجموع تلفات حملات اسرائیل به ۲۵۸۶ شهید و ۸۰۲۰ زخمی رسیده است. همچنین موج آوارگی همچنان ادامه دارد و بیش از ۱.۶ میلیون نفر را دربر گرفته است.

پاسخ حزب‌الله

در مقابل، حزب‌الله اعلام کرد در واکنش به نقض‌های اسرائیل، ۱۲ حمله انجام داده است. این گروه مقاومت از هدف قرار دادن ۴ تانک «مرکاوا»، یک خودروی نظامی «هامر» و یک توپ خودکششی ارتش اسرائیل خبر داد.

همچنین حزب‌الله اعلام کرد که ۵ تجمع نیروهای اسرائیلی را در مناطق بلاط، شمع، میس الجبل، الطیبه و القنطره هدف قرار داده و یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰» را بر فراز نبطیه سرنگون کرده است.

در مقابل، ارتش اسرائیل کشته شدن یک نظامی از تیپ گولانی در منطقه القنطره و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر در حملات جداگانه را تأیید کرد. همچنین از شلیک موشک‌ها و پهپادها به سمت شهرک‌های شمالی اسرائیل خبر داد که باعث به صدا درآمدن آژیر خطر در بیش از ۱۰ منطقه شد.

با این حساب، تعداد کشته‌های ارتش اسرائیل از دوم مارس در درگیری‌های جنوب لبنان به ۱۷ نظامی رسیده است.

