اسرائیل بار دیگر در جنوب لبنان دست به کشتار زد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای ارتش اسرائیل امروز حملات خود به جنوب لبنان را تشدید کردند و مناطق مسکونی و خودروهای غیرنظامی را هدف قرار دادند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در منطقه السعدیات در جاده بیروت ـ صیدا هدف قرار داد همزمان نیز جنگنده‌های اسرائیلی چندین منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند.

خبرنگار روزنامه «الاخبار» گزارش داد که در حمله هوایی به ساختمانی در شهرک السکسکیه در جنوب لبنان، ده‌ها نفر شهید شدند؛ ساختمانی که محل اسکان سه خانواده آواره از شهرک جبشیت بود.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین اطراف قبرستان شهرک حبوش را هدف قرار دادند و مناطقی در شرق العباسیه، شهرک عین بعال، منطقه شارنیه در حومه طیر دبا و نیز شهر المنصوری در شهرستان صور را بمباران کردند.

شهر النبطیه نیز امروز شاهد جنایتی دیگر از سوی ارتش اسرائیل بود؛ حمله‌ای که به شهادت یک شهروند سوری و دختر ۱۲ ساله‌اش انجامید.

مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک پهپاد اسرائیلی ابتدا موتورسیکلتی را که یک شهروند سوری به همراه دختر ۱۲ ساله‌اش سوار آن بودند هدف قرار داد. زمانی که آن‌ها موفق شدند از محل حمله دور شوند، پهپاد برای بار دوم حمله کرد و پدر درجا به شهادت رسید.

در ادامه این بیانیه آمده است: پس از آنکه دختر مجروح حدود ۱۰۰ متر از محل دور شد، پهپاد برای سومین بار به‌طور مستقیم او را هدف قرار داد. این دختر با جراحات شدید به بیمارستان دولتی نبیه بری در شهر نبطیه منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

با این حال، خبرگزاری رسمی لبنان بعداً اعلام کرد که این دختر نیز بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه خود، هدف قرار دادن وحشیانه و عمدی غیرنظامیان و کودکان در لبنان را محکوم کرد و آن را بخشی از روند مستمر نقض خطرناک قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸