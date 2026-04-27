۵۵ شهید و زخمی در حملات خونین ارتش اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی تجاوز گسترده خود به لبنان را از طریق سلسلهای از حملات هوایی، گلولهباران توپخانهای و تخریب محلههای مسکونی ادامه میدهد؛ حملاتی که با سوءاستفاده از پوشش سیاسی فراهمشده از سوی طرف رسمی، همراه با حمایت بینالمللی و سکوت سازمان ملل انجام میشود. این تشدید خونین نشاندهنده بیاعتنایی دشمن اسرائیلی به تمامی تلاشها و توافقهای موجود است.
براساس گزارش شبکه «المسیره»، آمار رسمی نیز افزایش شمار قربانیان را تأیید میکند؛ بهگونهای که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد تعداد قربانیان تجاوز اسرائیل به این کشور از دوم مارس گذشته تاکنون به ۲۵۲۱ شهید و ۷۸۰۴ زخمی رسیده است؛ آماری که نشاندهنده حجم هدفگیری سیستماتیک غیرنظامیان و گسترش حملات علیه روستاها و شهرکهای مختلف لبنان است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که در حملات دیروز دوشنبه اسرائیل به جنوب لبنان، ۴ نفر از جمله یک زن به شهادت رسیده و ۵۱ نفر دیگر از جمله ۳ کودک زخمی شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد از زمان اعلام آتشبس در هفته گذشته، شدت جنایات صهیونیستها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در جنایتهای ساعات اخیر، دو نفر از جمله یک زن در پی حمله هوایی صهیونیستها به شهرک الصوانه در جنوب لبنان شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند؛ این در حالی است که آمار اولیه از زخمی شدن سه نفر خبر داده بود.
همچنین یک شهروند در پی حمله پهپادی دشمن به شهرک القلیله در جنوب شهر صور به شهادت رسید. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد زنی از اهالی شهرک لبایا بر اثر جراحاتی که در حمله قبلی دشمن در آغاز تجاوزات متحمل شده بود، جان باخت.
در حمله اسرائیل به شهرک برعشیت نیز یک زن زخمی شد. همچنین منابع لبنانی از زخمی شدن شماری از افراد در پی حمله دشمن به شهرک حاریص در جنوب کشور خبر دادند.
در ادامه حملات گسترده، جنگندههای دشمن مجموعهای از حملات را علیه شهرکهای تبنین، یاطر، وادی القیسیه در اطراف مجدل سلم، منطقه الشعرة در ارتفاعات نبی شیت در بقاع، دو حمله به تولین، یک حمله به حبوش در شهرستان نبطیه و نیز حملات مکرر به زوطر الشرقیه، الغندوریه، قلاویه، کونین، المحمودیه، یحمر الشقیف و برعشیت انجام دادند.
تجاوزات صهیونیستی همچنین با چندین حمله دیگر شهرکهای النبطیه، حاریص، تولین و بیوت السیاد را هدف قرار داد؛ اقدامی که در چارچوب تشدید گسترده حملات علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی جنوب لبنان صورت گرفت.
در سطح تخریب سیستماتیک، ارتش اسرائیل اقدام به انفجار و ویرانسازی محلههای مسکونی در شهر بنت جبیل و شهرکهای شیحین و حانین کرد. همچنین عملیات تخریب در شهرک عیتا الشعب و انفجارهایی در شهرک الطیبه انجام شد. این اقدامات در چارچوب سیاست زمین سوخته و هدف قرار دادن زیرساختهای عمرانی روستاهای مرزی برای اجرای طرح کوچ اجباری لبنانیها صورت میگیرد؛ اقدامی تلافیجویانه در واکنش به ادامه روند مهاجرت معکوس که به حضور صهیونیستها در شمال فلسطین اشغالی آسیب زده است، پس از آنکه مقاومت اسلامی لبنان شهرکهای اشغالی شمال اسرائیل را به محیطی نامطلوب برای اشغالگران تبدیل کرد.
همزمان با این تحولات، اشغالگران عملیات انفجاری دیگری را در داخل شهر بنت جبیل همزمان با گلولهباران توپخانهای این شهر انجام دادند. همچنین یک تانک مرکاوا چندین گلوله به اطراف شهر شلیک کرد که نشانهای از تشدید مستقیم حملات زمینی علیه مناطق مسکونی است.
در حملهای دیگر، یک پهپاد اسرائیلی بمبی را روی خودرویی پارکشده کنار جاده در شهرک السماعیه در جنوب لبنان انداخت؛ تجاوزی تازه که نشاندهنده اصرار دشمن صهیونیستی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان و تعقیب مردم در جادهها و مراکز روزمره زندگی است.
