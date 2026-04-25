دسترسی بیش از ۸۴۰ هزار تن به آب سالم در افغانستان؛ چالش کمبود همچنان پابرجاست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۸۴۰ هزار و ۸۲۶ تن در افغانستان با حمایت این نهاد به آب آشامیدنی سالم و مصون دسترسی پیدا کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که دسترسی به آب پاک همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیربنایی در کشور محسوب می‌شود.

با وجود این پیشرفت، گزارش تأکید می‌کند که در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های افغانستان، کمبود خدمات ابتدایی آب‌رسانی همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به منابع مطمئن آب دسترسی ندارند.

کارشناسان حوزه توسعه می‌گویند دسترسی به آب سالم از شاخص‌های کلیدی توسعه انسانی به شمار می‌رود و نبود آن می‌تواند پیامدهای جدی بهداشتی، به‌ویژه برای کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد، در پی داشته باشد.

همچنین، چالش‌هایی مانند فقر گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و تأثیرات تغییرات اقلیمی، وضعیت دسترسی به آب را در افغانستان پیچیده‌تر کرده است. به باور ناظران، تداوم سرمایه‌گذاری در بخش آب و مدیریت منابع آبی، برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و کاهش بحران‌های سلامتی در کشور، یک نیاز فوری و اساسی است.

