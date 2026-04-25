افزایش بازگشت مهاجران افغان؛ احتمال بازگشت نزدیک به دو میلیون نفر در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ رییس برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد (یوانهبیتات) اعلام کرده است که روند بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان در حال افزایش است و پیشبینی میشود در سال جاری میلادی نزدیک به دو میلیون نفر دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
استیفنی لویس گفته است که تنها در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۸ میلیون نفر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتهاند. به گفته او، از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز حدود سه میلیون نفر دیگر به کشور بازگشتهاند.
او در این باره گفت:
«تنها در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۸ میلیون تن از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتهاند؛ این در حالی است که از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز حدود ۳ میلیون تن دیگر به کشور بازگشته بودند. بر اساس برآورد بانک جهانی، این روند باعث افزایش بیش از ۱۰ درصدی جمعیت شده؛ افزایشی که مدیریت آن برای هر کشوری دشوار است. این وضعیت بهویژه در افغانستان چالشبرانگیزتر است، جایی که کشور همچنان با شمار بالای بیجاشدگان داخلی روبهرو است.»
به گفته رییس برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد، بسیاری از بازگشتکنندگان در شرایط آسیبپذیر وارد کشور میشوند و اغلب در مناطق شهری غیررسمی و فاقد برنامهریزی مناسب سکونت میکنند.
او افزود:
«آنان به سرپناه، دسترسی به خدمات پایهای و فرصتهای معیشتی نیاز دارند. تنها در صورتی که این افراد به منابع درآمد دسترسی پیدا کنند، میتوانند مستقل و خودکفا شوند و راهحلهای پایدار برای زندگی خود ایجاد کنند.»
همزمان، برخی فعالان حقوق مهاجران بر لزوم پایبندی کشورهای میزبان به کنوانسیونهای بینالمللی تأکید کردهاند و خواستار توجه بیشتر نهادهای حمایتکننده به وضعیت مهاجران شدهاند.
ذکیالله محمدی، استاد دانشگاه، در این زمینه گفت:
«مهاجران افغان بیست سال در آنجا زندگی کردند، خانه ساختند و روابط خانوادگی و تجاری ایجاد کردند؛ اما پاکستان بهجای حمایت، آنان را بهگونه اجباری اخراج میکند که خلاف تمام قوانین جهانی است.»
این در حالی است که پیش از این، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که تنها در بازه زمانی یکماهه از ۱۱ مارس تا ۱۱ اپریل، بیش از ۸۶ هزار مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، بدون برنامهریزی دقیق و حمایتهای بینالمللی، میتواند بحرانهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی را در افغانستان تشدید کند؛ کشوری که هماکنون نیز با چالشهای گستردهای در زمینه فقر، بیکاری و بیجاشدگی داخلی روبهرو است.
