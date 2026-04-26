به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد میردامادیان در سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر در حرم مطهر بانوی کرامت، با گرامیداشت دهه کرامت و تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، اظهار داشت: ماه ذی‌قعده از ماه‌های حرام است و روایات آن را به نام چهار امامی که نام مبارکشان علی است مرتبط می‌دانند.

وی گفت: بیشتر مناسبت‌های ماه ذی‌قعده به وجود نازنین ثامن‌الحجج بازمی‌گردد، لذا می‌توان گفت ماه ذی‌قعده، ماه امام رضا علیه السلام است.

وی افزود: روز ۲۵ ذی‌قعده، سالروز هجرت امام رضا(ع) از مدینه به خراسان است. این هجرت هرچند با نقشه شوم مأمون انجام شد، اما به برکت الهی، منشأ خیرات شد. همین حرکت سبب شد ایران به ملجأ و پناه امامزادگان تبدیل شود. به فرموده آیت‌الله جوادی آملی، ورود امامزادگان، محبت به اهل‌بیت(ع) را به ولایت تبدیل کرد. در قیامت نیز نورافشانی محشر به برکت این امامزادگان است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش امام صادق(ع) که «الْأَئِمَّةُ بَعْدَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلْعُلَوِیِّینَ» و نیز روایت نورانی منزلت امامزادگان در قیامت، تصریح کرد: بالاترین مرحله تقوا، «برائت از دشمنان» است. همان‌گونه که حضرت فاطمه معصومه(س) با هجرت به قم، نقشه مأمون برای خاموش‌کردن نام امام رضا(ع) را خنثی کردند و احمد بن موسی(ع) نیز با بیعت با برادر، ولایت‌مداری را به نمایش گذاشتند.

میردامادیان ابراز داشت: امروز نیز نقشه دشمن، ایجاد اختلاف، خالی‌شدن خیابان‌ها برای نفوذ عوامل خود و به دست‌گرفتن تنگه هرمز می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که پیامبر اکرم(ص) به حفظ تنگه احد دستور فرمودند حتی در صورت صلح یا سکوت، امروز نیز باید مراقب باشیم مدیریت تنگه هرمز از دست ما خارج نشود. حضور شبانه مردم در خیابان‌ها با خانواده‌هایشان، مصداق جهاد و استقامت است. برخی تبلیغ می‌کنند که مردم نیایند، ولی وظیفه تقوا و کرامت، حضور پررنگ‌تر است. حتی بیماران توانمند، ولو چند دقیقه در میدان حضور یابند.

