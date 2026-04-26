به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسن محمودی در برنامه شرح آیات قبل از نماز ظهر و عصر امروز در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیه شریفه ۱۲۵ آل‌عمران اظهار داشت: ترجمه آیه این است که «آری، اگر صبر کنید و تقواپیشه سازید و [دشمنان] با همان شتاب و غضب بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد.»

وی با تأکید بر اینکه فعل مضارع در این آیه نشان‌دهنده استمرار امداد غیبی برای همیشه است، افزود: خداوند همیشه می‌تواند مؤمنان را با امدادهای غیبی یاری کند. این همان دیدگاه رهبر شهید ما بود. برای نزول ملائکه دو شرط ضروری است که عبارت از «صبر و استقامت» و «تقوا» هستند. صبر یعنی ایستادگی در راه خدا، همان‌گونه که امروز مردم ایران باوجود پنجاه شب حضور در خیابان‌ها نشان دادند. تقوا نیز به معنای پرهیز از گناه و انجام واجبات، از جمله حضور در میدان و پشتیبانی از رزمندگان است.

سخنران حرم مطهر با یادآوری سالگرد حادثه طبس و امداد غیبی خداوند در نابودی هواپیماهای آمریکایی، تصریح کرد: امام راحل فرمودند «شن‌های طبس سرباز خدا بودند». همان‌گونه که در قرآن آمده «لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»؛ امروز نیز آب اقیانوس‌ها که ناوهای آمریکا در آنجا هستند، سرباز خداوند است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به شعار «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی» فرعون، خاطرنشان کرد: امروز همان صحنه در جبهه مقاومت تکرار شده است. خداوند به مؤمنان وعده داده که اگر صبر و تقواپیشه کنید، پنج هزار فرشته به یاری شما می‌فرستد. آنگاه با چشم خود خواهید دید که فرعون زمان و اسرائیل چگونه نابود می‌شوند.

