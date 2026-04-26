به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیرا رسانههای صهیونیستی باحاشیهسازیهای مضحک دوباره سعی بر اتهامسازی برای مرکزی امام علی (ع) در وین آوردهاند؛ بهانههایی که سیاستمدارن پارلمان اتریش را تحریک کرده و نمایندگان بعضی از احزاب نسبت به تعطیلی این مرکزی که هیچ فعالیت مغایر با ضوابط اتریش تابه حال ضبط نکرده است، اظهار تمایل کردهاند.
مرکز اسلامی امام علی(ع) در شهر وین با صدور بیانیهای هفتبندی، به ادعاهای مطرحشده در برخی رسانهها واکنش نشان داد و ضمن رد این اتهامات، بر پایبندی خود به قوانین و ارزشهای جامعه میزبان تأکید کرد.
در ابتدای این بیانیه، این مرکز با ابراز تأسف از آنچه «رویکرد مغرضانه و جهتدار رسانهای» خوانده، اعلام کرد که طرح ادعاهایی مانند «افراطگرایی»، «نفوذ جریانهای رادیکال» یا ایجاد «جامعه موازی» بدون ارائه مستندات معتبر، نهتنها با اصول حرفهای روزنامهنگاری سازگار نیست، بلکه میتواند به بیاعتمادی و شکاف اجتماعی دامن بزند.
در بخش دیگری از این بیانیه، به سابقه فعالیت این مرکز اشاره شده و آمده است که مرکز اسلامی امام علی(ع) وین با بیش از سه دهه فعالیت رسمی، همواره در چارچوب قوانین جمهوری اتریش و با التزام به ارزشهای دموکراتیک، نظم عمومی و همزیستی مسالمتآمیز فعالیت کرده است. این مرکز همچنین نقش فعالی در گفتوگوی بینادیان، تقویت عدالت اجتماعی و ترویج احترام متقابل ایفا کرده و برنامههای خود را بر پایه مسئولیتپذیری اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی تنظیم کرده است.
این بیانیه در ادامه به برخی ادعاهای مشخص مطرحشده پرداخته و تأکید میکند که تمام برنامههای مذهبی و فرهنگی این مرکز در چارچوب قوانین اتریش برگزار میشود و هیچگونه فعالیتی مغایر با قانون یا مشوق خشونت در آن وجود ندارد. همچنین تصریح شده که فعالیتهای مذهبی در چارچوب آزادی دین که در قانون اساسی اتریش تضمین شده، انجام میگیرد و این مرکز همواره مخالفت صریح خود را با هرگونه افراطگرایی و خشونت اعلام کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، به ادعای مطرحشده درباره یک «نیروی انتظامات» اشاره شده و تأکید گردیده که فرد مذکور هیچگونه ارتباط رسمی یا غیررسمی با این مرکز ندارد. به گفته مسئولان مرکز، این موضوع پیشتر بهطور شفاف به مراجع ذیربط اعلام شده، اما برخی رسانهها بدون بررسی دقیق، مطالب نادرستی منتشر کردهاند که موجب برداشتهای غلط در افکار عمومی شده است.
مرکز اسلامی امام علی(ع) وین همچنین ادعای ایجاد «جامعه موازی» را رد کرده و تأکید کرده است که اعضا و مخاطبان این مرکز، بخشی فعال از جامعه اتریش هستند و در چارچوب قانون در عرصههای مختلف مشارکت دارند. در این بیانیه، نقش این مرکز در معرفی چهره واقعی اسلام و مکتب تشیع بر پایه اخلاق، عقلانیت و صلحطلبی و نیز تقویت همگرایی اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان، این مرکز از رسانهها خواسته است در پرداختن به موضوعات حساس، اصول دقت، بیطرفی و اتکا به منابع معتبر را رعایت کنند و از انتشار مطالبی که میتواند موجب شکاف اجتماعی و تقویت کلیشههای نادرست شود، پرهیز نمایند. همچنین بر تعهد خود به قوانین اتریش، ارزشهای دموکراتیک، همزیستی مسالمتآمیز و مقابله با افراطگرایی تأکید کرده و آمادگی خود را برای گفتوگوی شفاف و همکاری سازنده با نهادهای رسمی و رسانهها اعلام کرده است.
