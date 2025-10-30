یازده سال پیش در چنین روزی؛ بیانیۀ انتقادی جامعۀ شیعیان اتریش خطاب به ریاست وقت پارلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یازده سال پیش در چنین روزی، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴، جامعه اسلامی شیعیان اتریش با صدور بیانیه‌ای رسمی نسبت به اجرای قانون جدید اسلام در اتریش (Islamgesetz ۲۰۱۴) هشدار داد و تأکید کرد که این قانون حدود ۵۰ هزار شیعه حاضر در این کشور را نادیده گرفته و آن‌ها را مورد تبعیض قرار می‌دهد. این بیانیه خطاب به ریاست وقت پارلمان اتریش و دیگر مقامات عالی رتبه ارسال شد و تأکید دارد که تبعیض علیه شیعیان می‌تواند زمینه بروز «درگیری‌های غیرقابل مهار» در اتریش و اروپا را فراهم کند.

رئیس هیئت مدیره جامعه شیعیان اتریش، سالم حسن، با اشاره به وضعیت وقت شیعیان در مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد که بسیاری از شیعیان توسط پیروان اهل سنت مورد تبعیض قرار گرفته و با القابی همچون «رافضی» خطاب می‌شوند. وی افزود که مدیریت امور شیعیان توسط یک جامعه سنی‌مذهب، مانند جامعه اسلامی اهل سنت اتریش (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – IGGiÖ)، امکان‌پذیر نیست. دلیل این امر، سابقه تاریخی ۱۴۰۰ ساله آزار و قتل شیعیان توسط اهل سنت و رنج‌های فعلی شیعیان در عراق و سوریه است.

این جامعه همچنین به نقض قوانین اتحادیه اروپا و ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپا (EMRK) اشاره کرده و تأکید دارد که تبعیض علیه شیعیان در قانون جدید اسلام، بر خلاف حقوق بنیادین اروپاست. یکی از انتقادات جدی جامعۀ شیعیان اتریش مربوط به نحوه به رسمیت شناختن حقوق آن‌ها است؛ در حالی که جامعه اهل سنت اتریش (IGGiÖ) از طریق قانون اسلام ۱۹۱۲ به رسمیت شناخته شده، جامعه شیعیان تحت فشار مجبور شد از «قانون جوامع مذهبی اعترافی» (Bekenntnisgemeinschaftengesetz) استفاده کند.

جامعۀ شیعی اتریش این اقدام را «تبعیض فاحش و غیرقابل قبول» و «رفتار نابرابر» می‌دانند و معتقدند که این فرآیند بسیار زمان‌بر، انرژی‌بر و پرهزینه است و باعث ایجاد دو نوع مسلمان در اتریش شده: مسلمانان سنی «امتیازدار» و مسلمانان شیعه «تبعیض‌شده».

همچنین جامعه شیعیان اتریش خواستار تضمین حقوق زیر برای حدود ۳۰۰ هزار شیعه آینده در این کشور شده است: حق آموزش دینی شیعی، ارائه خدمات مذهبی در ارتش فدرال و زندان‌ها، مشارکت در تعلیم و تربیت دینی با برنامه درسی شیعی، برگزاری آموزش ائمه جمعه و جماعت شیعه در دانشگاه‌ها، و رسیدگی به پناهندگان شیعه. همچنین این بیانیه اضافه کرده که در تدوین پیش‌نویس قانون جدید هیچ مشارکتی نداشته و تنها چند روز پیش از پایان مهلت بررسی، متن قانون اسلام ۲۰۱۴ را دریافت کرده است. جامعۀ شیعیان اتریش هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند باعث بروز بحران‌های اجتماعی شود که دولت اتریش با ابزارهای سنتی قادر به حل آن‌ها نخواهد بود.

گفته می‌شود بیش از ۷۵ هزار شیعه در اتریش زندگی می‌کنند که با فعالیت در مراکز متعددی همچون مسجد امام علی ع چراغ تشیع را در این کشور آلپی اروپا روشن نگه داشته‌اند.

