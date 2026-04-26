شکستن ۱۰۰۱ قلّک در «پلاک ۳۱۳»؛ هر قلّک یک قلب برای هموطن یک تیر به سمت اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صادق قمی مدیر کانون فرهنگی هنری بقیه الله(عج) در گفتگو با خبرنگاران در استان قم با اشاره به راه اندازی موقعیت پلاک ۳۱۳ در بلوار شهید کبیری قم اظهار داشت: در این مکان مجموعه ای از غرفه ها شامل خدمات متنوع ایجاد شده و برگزاری مراسم شبانه روی استیج از کارویژه های اصلی این موقعیت است.

مدیر موکب امام مهدی(عج) با تشریح جزئیات غرفه ها گفت: غرفه مخصوص کودکان (پسران و دختران)، «مدرسه همدلی» برای آموزش حضوری و رفع اشکال دان شآموزان در هماهنگی با مدارس، غرفه مشاوره، غرفه خدمات پزشکی با حضور شبانه سه پزشک متخصص در حوزه های چشم پزشکی، پزشک عمومی، روانشناس و ماما همراه با ویزیت و داروی رایگان به همت خیرین از جمله این اقدامات است.

قمی به «کافه گفتگوی نور» و کافه دخترانه اشاره کرد و افزود: در این بخش، دختران پلاک ۳۱۳ به روایتگری پنج روایت ناب میپردازند و دورهمی های تبیینی دخترانه شکل گرفته است.

مدیر موکب امام مهدی(عج) در ادامه از راه اندازی «غرفه نذر کتاب» خبر داد و توضیح داد: کتابها به فروش میرسد اما با این ویژگی که مخاطب به هر قیمتی تمایل داشت کتاب را بخرد و مبلغ آن برای کمک به آسیب دیدگان جنگ هزینه می شود.

مدیر کانون فرهنگی هنری بقیه الله(عج) همچنین با تشریح طرح «قلک های همدلی» با تأکید بر اینکه «نیازسنجی، شرط اول کار است»، افزود: برخلاف نگاه سنتی که فقط به نیازمندان آشکار توجه می کرد، امروز در شرایط جنگ، مشاغل و کارخانه های بسیاری آسیب دیده اند. به همین دلیل «پویش ایران همدل» را با طرح «قلک های همدلی» تعریف کردیم.

قمی تصریح کرد: هزار و یک قلک به عدد ابجد امام رضا (ع) در سطح استان توزیع و کدگذاری شده است. مردم در بازه زمانی مشخص، کمک های خود را برای گره گشایی از هموطنان داخل این قلک ها ریختند و در مرحله اول طی مراسمی با نصب پرچم آمریکا و اسرائیل، با شکستن قلک ها، هر قلک تبدیل به «یک شلیک به سمت دشمن و یک قلب برای هموطن» شد.

ابتکار «مدرسه همدلی»؛ جبران پنجاه روز آموزش مجازی

مدیر موکب امام مهدی (عج) ابتکار دیگر این مجموعه را «مدرسه همدلی» عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه حدود پنجاه روز است فضای تحصیلی کاملاً مجازی شده و بسیاری از دانش آموزان با افت راندمان مواجه هستند، فضای باز «پلاک ۳۱۳» را به کلاس درس تبدیل کردیم.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط چهره به چهره دانش آموز و معلم گفت: ارتباط چشمی که بچه ها با معلم داشتن، نقشی بی بدیل در یادگیری داشت که امروز در فضای مجازی گم شده است.

قمی ادامه داد: با هماهنگی مدارس منطقه، روزانه دو ساعت در این فضای باز (مجهز به تخته وایت برد، نیمکت و صندلی) معلمان و کادر مدرسه حضور می یابند و به رفع اشکال می پردازند.

مدیر کانون فرهنگی هنری بقیه الله(عج) در پایان خاطرنشان کرد: استیج مراسم شبانه با یک ساعت و نیم برنامه شامل رجزخوانی، حماسه خوانی و فعالیتهای هنری هر شب برگزار می شود. همچنین موقعیت پلاک ۳۱۳ فضایی برای تقویت مشارکت و مسئولیت اجتماعی، ارتباط چهره به چهره مردم و پلی برای اتصال خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان است که طرح قلک های همدلی از مهمترین کارویژه های آن بوده است.

