به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویدیویی تازه از خیابانهای وین، پایتخت اتریش، در شبکههای اجتماعی منتشر شده و موجی از نگرانی در میان برخی رسانههای غربی ایجاد کرده است؛ رسانه Rair Foundation مدعی شده وین در حال تبدیل شدن به شهری با اکثریت مسلمان طی دو نسل آینده است. این گزارش، که با ادبیاتی هشداردهنده و شدیداً اسلامستیزانه منتشر شده، رشد جمعیت مسلمانان و حضور پررنگ مهاجران از کشورهای مسلمان در محلههایی مانند Favoriten وین را به عنوان تهدیدی برای هویت مسیحی و فرهنگی اتریش نشان میدهد.
در این ویدئو، پترا اشتگر، نماینده اتریشی حزب راستگرای FPÖ، و بارنا پال زیگموند، مقام مجارستانی، با لحن هشدارآمیز از تغییرات جمعیتی، فرهنگی و زبانی وین سخن میگویند و از حضور گسترده مسلمانان در مدارس و محلهها ابراز نگرانی میکنند. به ادعای این رسانه، بیش از یکسوم کودکان مدرسهای وین اکنون از خانوادههای مسلمان هستند و در برخی مناطق زبانهای عربی، ترکی و چچنی غالب شده است.
با این حال، باید توجه داشت که Rair Foundation یک رسانه اسلامستیز است که به قصد طعنه و بزرگنمایی تهدید جمعیت مسلمانان این ادعاها را مطرح کرده و با استفاده از واژگانی مانند «از دست رفتن هویت مسیحی» و «اسلامی شدن وین» سعی در ایجاد وحشت و دوقطبی فرهنگی دارد. تحلیلگران بر این باورند که این نوع گزارشها بیش از آنکه تصویر واقعی جامعه مسلمانان وین را نشان دهند، در راستای سیاستهای نژادپرستانه و ضدمهاجرتی طراحی شدهاند.
مسئله مهاجرت و تغییرات جمعیتی در وین، مانند بسیاری از شهرهای اروپایی، واقعیتهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، اما اتهام تغییر «تمدنی و مذهبی» شهر و تهدید اکثریت مسیحی توسط مسلمانان، فاقد پشتوانه واقعی و مستند آماری معتبر است. مسلمانان وین، که بخش مهمی از جامعه چندفرهنگی این شهر را تشکیل میدهند، سالهاست در حوزههای اجتماعی، آموزشی و اقتصادی مشارکت دارند و گزارشهای مستقل نشان میدهد حضور آنان بیش از هر چیز باعث تنوع فرهنگی و اجتماعی شده است.
گفتنی است روند افزایشی جمعیت مسلمانان اتریش در حال افزایش است که بخشی از آنها نتایج مهاجرت مسلمانان و البته گرایش مردم بومی به اعمال مذهبی ذکر شده است.
