۱۴ شهید و ۳۷ زخمی در حملات اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در روز یکشنبه، ۱۴ نفر به شهادت رسیدهاند؛ این در حالی است که آتشبس میان اسرائیل و لبنان اخیراً تمدید شده بود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز یکشنبه منجر به شهادت ۱۴ نفر، از جمله دو کودک و دو زن و زخمی شدن ۳۷ نفر دیگر شده است که در میان آنان سه زن نیز حضور دارند.
پیشتر ارتش اسرائیل روز یکشنبه به ساکنان ۷ روستای لبنانی در شمال رود لیطانی هشدار داده بود که فوراً این مناطق را تخلیه کنند تا زمینه برای حمله به آنها فراهم شود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: هشدار فوری به ساکنان لبنان که در شهرکهای میفدون، شوکین، یحمر، أرنون، زوطر الشرقیه، زوطر الغربیه و کفر تبنیت حضور دارند... باید فوراً خانههای خود را ترک کرده و دستکم هزار متر از منطقه مشخصشده فاصله بگیرند.
