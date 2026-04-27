جنگ علیه ایران و بحران سوخت؛ افزایش تقاضا برای خرید خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ایجاد اختلال در بازار انرژی و افزایش شدید قیمت سوخت‌های فسیلی، موجی از تغییرات اقتصادی را در جهان رقم زده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش هزینه بنزین و گازوئیل، تقاضا برای خودروهای برقی را در کشورهای مختلف به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

در شهر «سیدنی» (بزرگ‌ترین شهر استرالیا)، یک فعال بازار خودرو اعلام کرده است که پیش از جنگ، فروش خودروهای برقی دست‌دوم بسیار محدود بود، اما اکنون این روند به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. او تأکید کرده: «اکنون پیدا کردن خودرو برقی در بازه ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار بسیار سخت شده و قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و حتی در برخی موارد تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.» این تغییر، بازتاب مستقیم افزایش هزینه‌های سوخت در پی جنگ است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این روند تنها به استرالیا محدود نیست. در آمریکا و چین، به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، فروش خودروهای برقی پس از رکود سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و در چین رشد ماهانه بیش از ۸۲ درصد ثبت شده است. در ویتنام نیز فروش یک برند داخلی خودرو برقی بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این تغییرات، نتیجه مستقیم شوک‌های انرژی ناشی از جنگ‌ها، از جمله جنگ علیه ایران و پیش‌تر جنگ اوکراین است.

یک تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به این تحولات تصریح کرده است: «ما اکنون در دهه ۲۰۲۰ شاهد دو شوک بزرگ سوخت‌های فسیلی هستیم... معمولاً در چنین شرایطی کشورها به‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین می‌روند و خودروهای برقی یکی از این گزینه‌ها هستند.» وی تأکید کرده که این روند می‌تواند به یک «تغییر دائمی» در الگوی مصرف جهانی منجر شود؛ تغییری که ریشه در بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دارد.

در سایر نقاط جهان نیز آثار این بحران دیده می‌شود؛ از افزایش چندبرابری فروش خودروهای برقی در ژاپن و اروپا گرفته تا صف‌های خرید در استرالیا. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییر، بیش از آنکه نشانه پیشرفت باشد، نتیجه فشار اقتصادی ناشی از جنگ است. به گفته فعالان بازار، «مردم نگران قیمت سوخت هستند و تلاش می‌کنند هزینه‌های حمل‌ونقل خود را کنترل کنند.»

