ترامپ در «باتلاق ایران» گرفتار شد/ ادعای پیروزی و درخواست مذاکره همزمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: «ترامپ با وعده‌های دروغین بنیامین نتانیاهو جنگ با ایران را آغاز کرد، اما اوضاع طبق وعده‌ها پیش نرفت و همه رویاها با مقاومت غیرقبل باور ایران نقش بر آب شد. حالا پس از تقریبا دو ماه، ترامپ برای رهایی از این باتلاق دست و پا می‌زند.

ریچارد هاس، مشاور پیشین جرج بوش پسر، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفت: ایران ثابت کرده بسیار مقاوم‌تر و مدبرتر از چیزی است که ترامپ برای آن آماده بود. تقریبا همه فرضیات دولت واشنگتن غلط از آب درآمده است.

بر اساس این گزارش، ایران تاکنون تنها بر اساس شروط خود حاضر به مذاکره شده و از هیچ امتیازی در مذاکرات «شکننده و پرریسک» سخن به میان نیاورده است. منابع آگاه همچنین تأیید کرده‌اند که ایران همچنان اورانیوم غنی‌شده خود را در اختیار دارد.

جنگ رسانه‌ای و طنز علیه ترامپ

نیویورک تایمز نوشت: ایرانی‌ها همزمان با جنگ نظامی، «جنگ میم و تمسخر» به راه انداخته و ترامپ را «بازنده» و «عروسک خیمه‌شب‌بازی نتانیاهو» خوانده‌اند. حتی شعر و رپ‌خوانی با مضمون «خوش آمدی به قبرستان غرورت» در فضای مجازی ایران منتشر شده است.

رونی چیانگ، خبرنگار برنامه Daily Show، با اعتراف به برتری ایران در «جنگ آنلاین» گفت: اصلا چه فایده‌ای دارد کسی که حتی در قلدری سایبری هم افتضاح است را انتخاب کنیم؟

آشفتگی در کاخ سفید و هشدارهای نادیده گرفته شده

حالا که ایران قدرت خود را در تنگه هرمز نشان داده، ترامپ مجبور شده با تهران مذاکره کند تا به وضعیت قبل برگردد. او در جنگی که همراه با نتانیاهو به راه انداخته، گیر افتاده و کشتی‌هایی که بیش از ۲۰ درصد نفت جهان را حمل می‌کنند، منتظر عبور از این گذرگاه هستند. ترامپ که بعد از ماجراجویی‌اش در ونزوئلا بیش از حد مطمئن شده بود، حالا به شدت آشفته و عصبی شده است.

بر اساس گزارش جاش داوسی و آنی لینسکی در وال‌استریت ژورنال، پس از سرنگونی دو خلبان آمریکایی در ایران، ترامپ «ساعت‌ها سر دستیارانش فریاد زد». ماه گذشته نیز ترامپ نگرانی خود را از تبدیل شدن به «جیمی کارتر دیگری» – رئیس‌جمهوری که در بحران گروگان‌گیری تهران گرفتار شد – ابراز کرده بود.

ترامپ در اقدام دیگری سعی کرد ایرانی‌ها را با یک پست توهین‌آمیز و تهدید وحشیانه به نابود کردن تمدن‌شان، بترساند. اما غافل از آن بود که ایران، افغانستان یا عراق نیست.وقتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاندیدا شد، حمله به عراق را «اشتباه بزرگ و بد» نامید که خاورمیانه را بی‌ثبات کرد و هزینه‌ زیادی برای واشنگتن به ارث گذاشت اما گویی سخنان خودش را فراموش کرد و با حیله نتانیاهوی منفور در دام افتاد.

برخلاف جورج بوش که حداقل زحمت ساختن یک بهانه برای جنگ را کشید، ترامپ اجازه داد نتانیاهو او را مثل عروسک روی دست بگرداند و وارد این ماجرا شد آنهم بدون مشورت با کنگره، متحدان و حتی بسیاری از حامیان جنبش «دوباره آمریکا را بزرگ می‌کنیم.»

«مگی هابرمن» و «جاناتان سوان» در کتاب خود به نام «تغییر رژیم: داخل ریاست‌جمهوری امپراتوری دونالد ترامپ» فاش کرده‌اند که ترامپ هشدارهای ژنرال دن کین درباره جنگ علیه ایران را نادیده گرفت؛ هشداری مبنی بر اینکه جنگ با ایران ذخایر مهمات آمریکا را به شدت خالی می‌کند و رفت‌وآمد در تنگه هرمز را به خطر می‌اندازد.

نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود آمریکا حدود ۱۱۰۰ موشک کروز دوربرد رادارگریز – که برای جنگ با چین تولید شده بود – را در جنگ با ایران مصرف کرده است.

او در عوض در تروث سوشال نوشت: «من تا آخر دنیا زمان دارم، اما ایران نه. ساعت در حال تیک‌تاک است!» اما در واقع این خودش است که کنترل زمان و حتی خودش را از دست داده است.

ترامپ به عنوان یک دلال ملک همیشه می‌گفت از «مبالغه صادقانه» استفاده می‌کرده اما حالا در پست‌های پراکنده تروث سوشال، تماس‌های تلفنی با خبرنگاران و مصاحبه‌ها، از اصطلاح «آرزوهای واهی و خیالپردازی» استفاده می‌کند. کارکنان ریاست جمهوری تسلیم فاجعه انتخابات میان‌دوره‌ای شده‌اند که ناشی از افزایش قیمت بنزین و عدم تمرکز بر اقتصاد است و او مدام به سالن رقص بزرگ خود برمی‌گردد. واشنگتن پست پیشتر نوشته بود «ترامپ امسال حدود یک سوم روزها را در سالن رقص گذرانده است.

در پایان این گزارش آمده: ترامپ خود را در یک گره کور با ایران گرفتار کرده؛ این یک فرار ذهنی است.

