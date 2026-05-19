نامزد جانشینی مکرون همدستی اروپا در جنگ علیه ایران را محکوم کرد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۹
کد مطلب: 1816128
ژان ملانشون، چهره برجسته جریان چپ و رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، با انتقاد شدید از سیاست‌های کشورهای اروپایی، از همدستی آن‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به‌شدت انتقاد کرد و گفت صلح جهانی قربانی جاه‌طلبی‌های واشنگتن و تل‌آویو شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژان لوک ملانشون که از گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه به شمار می‌رود، روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدیدهای آشکار ترامپ و نتانیاهو برای نابودی ایران فقط به‌دلیل همدستی اروپا امکان‌پذیر شده است.» او افزود: «صلح جهانی به منافع استعمارگرانه ترامپ و نتانیاهو تقلیل یافته است.»

این سیاستمدار فرانسوی همچنین از رأی‌دهندگان کشورش خواست در انتخابات آینده به «وابستگی فرانسه به این جنایتکاران» پایان دهند. ملانشون خطاب به افکار عمومی فرانسه تأکید کرد که مردم باید در پای صندوق‌های رأی «این زنجیر را پاره کنند» و مسیر مستقل‌تری برای سیاست خارجی کشورشان برگزینند.

 «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته اعلام کرد پاریس بدون «هماهنگی با ایران» هیچ برنامه‌ای برای اعزام یک‌جانبه ناوهای جنگی به تنگه هرمز ندارد. او گفت فرانسه آماده است برای ازسرگیری عبور و مرور دریایی در این تنگه، «در هماهنگی با ایران» کمک کند.

