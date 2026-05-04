به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- حکیم جفریز، رهبر اقلیت‌های دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به نظرسنجی منتشرشده توسط روزنامه واشینگتن‌پست (The Washington Post)، اعلام کرد میزان نارضایتی از ترامپ به بالاترین سطح خود رسیده و در عین حال، دموکرات‌ها در رقابت کنگره از برتری پنج‌درصدی برخوردار شده‌اند؛ رقمی که نسبت به برتری دو درصدی در ماه فوریه افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و آنچه «جنگی بی‌پروا در خاورمیانه» توصیف کرد، این عوامل را از دلایل اصلی تغییر افکار عمومی دانست و تأکید کرد که این روند می‌تواند به تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان در انتخابات پیش‌رو منجر شود.

همچنین بخوانید نارضایتی گسترده آمریکایی‌ها از ترامپ در سایه جنگ علیه ایران

واشنگتن پست امروز یکشنبه نوشت: ۶ ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای نوامبر (آبان ماه)، حزب جمهوری خواه با فضای سیاسی رو به وخامتی روبرو است، درحالیکه آمریکایی‌ها به طور گسترده از ترامپ به علت جنگ ایران و سایر مسائل کلیدی ناراضی هستند.

همچنین شبکه ای‌بی‌سی نیوز نیز عنوان کرد: میزان محبوبیت ترامپ به ۳۷ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین نرخ در این دوره ریاست جمهوری است و میزان نارضایتی از وی ۶۲ درصد است؛ رکوردی بی‌سابقه در هر دو دوره ریاست جمهوری ترامپ است.

............

پایان پیام