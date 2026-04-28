به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش آکسیوس، یکی از مقامات نزدیک به ترامپ به این رسانه گفته است: «با توجه به اینکه انتخابات میاندورهای نوامبر شش ماه دیگر برگزار میشود، یک درگیری متوقفشده بدترین چیز برای ترامپ از نظر سیاسی و اقتصادی است.»
در همین چارچوب، گزارش میافزاید که برخی از مشاوران ارشد ترامپ به او توصیه کردهاند که فعلاً محاصره تنگه هرمز را حفظ کرده و پیش از هرگونه تصمیم برای حملات نظامی جدید، فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد.
همچنین یکی از منابع نزدیک ترامپ با ناامید خواندن ترامپ در این جنگ به پایگاه خبری آکسیوس گفت: من او را فردی مستاصل اما واقعبین توصیف میکنم. او نمیخواهد از زور استفاده کند. اما عقبنشینی هم نمیکند.
