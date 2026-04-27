ادعای آکسیوس: ایران پیشنهاد جدیدی به آمریکا ارائه داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آمریکایی «آکسیوس» در گزارشی مدعی ارائه یک پیشنهاد جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده برای حلوفصل بحران جاری شده است؛ پیشنهادی که به گفته این رسانه، شامل بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ یا تمدید طولانیمدت آتشبس در ازای به تعویق افتادن مذاکرات هستهای است.
به نوشته آکسیوس و به نقل از منابع آگاه، این طرح در شرایطی مطرح شده که روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن به «بنبست» رسیده و اختلافات بر سر میزان امتیازات هستهای، مانع پیشرفت مذاکرات شده است. این منابع مدعیاند که پیشنهاد ایران با هدف عبور از این اختلافات و دستیابی سریعتر به یک توافق کلی ارائه شده است.
بر اساس ادعای این رسانه، در صورت تحقق مفاد این پیشنهاد و رفع تحریمها همراه با پایان جنگ، دولت آمریکا بهویژه «دونالد ترامپ» بخشی از اهرمهای فشار خود را از دست خواهد داد؛ اهرمهایی که به گفته منابع آمریکایی، در راستای اهدافی همچون کاهش ذخایر اورانیوم غنیشده ایران و توقف برنامه غنیسازی تعریف شدهاند.
در همین حال، گزارش آکسیوس حاکی است که قرار است ترامپ نشستی با حضور تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود در «اتاق وضعیت» کاخ سفید برگزار کند تا درباره بنبست مذاکرات و گزینههای پیشرو تصمیمگیری شود. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشها میان دو طرف در روزهای اخیر افزایش یافته است.
همچنین به نقل از این رسانه، دو منبع آگاه اعلام کردهاند که «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، در جریان سفر خود به اسلامآباد، طرح تعویق مذاکرات هستهای به زمان دیگر را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، آمریکا خواهان تعلیق غنیسازی از سوی ایران در یک بازه زمانی مشخص است، در حالی که پیشنهاد جدید تهران تمرکز اولیه را بر حل بحران تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا قرار داده و سپس انجام مذاکرات هستهای را به مرحله بعدی موکول میکند. سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش به این گزارش تأکید کرده است که آمریکا درباره مسائل حساس دیپلماتیک از طریق رسانهها مذاکره نمیکند.
...........
پایان پیام
نظر شما